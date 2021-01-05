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TCHAD

تشاد تحظى بأفضل وضع اقتصادي في المنطقة لعام 2020


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 5 Janvier 2021



La ville de N'Djamena. © Ben Kadabio/Alwihda Info
La ville de N'Djamena. © Ben Kadabio/Alwihda Info
 
       أكد وزير المالية و الميزانية "طاهر حميد نجيلين" يوم الأربعاء، أمام الجمعية الوطنية على أنّ  تشاد تحظى بأفضل وضع اقتصادي في المنطقة لعام 2020 ، بل و حتى في منطقة الساحل كما أضاف أنّها من بين أوائل الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية التي تتقاسم العملة الموحَّدة « الفرنك الإفريقي» من حيث النمو

من جهة أخرى ،أشار التقرير الخاص الذي قامت بنشره مؤسسة مو إبراهيم إلى تدهور الادارات في جميع أنحاء إفريقيا حيث لم تشهد الاّ تسع دول أفريقية و من بينهم تشاد تحسنًا ملحوظا في درجاتها وأدائها

أمّا في مايخص تنفيذ ميزانية 2020، أشار وزير المالية إلى تزايد الاستثمارات في الطاقات المستدامة مقابل تراجع معتبر في تكلفة الاتصال عبر الإنترنت و قلة حماس الشباب من أجل ريادة الأعمال والعمل الحر و خلق  
فرص العمل من قبل الشباب والنساء ، و للشباب والنساء


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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