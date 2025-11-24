Alwihda Info
TCHAD

تشاد تستعد لنسخة جديدة من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت شعار: "معاً نحن نبني"


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 24 Novembre 2025



تشاد تستعد لنسخة جديدة من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تحت شعار: "معاً نحن نبني"

نظّمت شبكة الشباب للقيادة والتنمية في تشاد صباح اليوم مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن إطلاق العدّ التنازلي للطبعة التاسعة من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، المقرر تنظيمه من 22 إلى 27 ديسمبر 2025 في العاصمة نجامينا، تحت شعار: "معاً نحن نبني".

وأوضحت الشبكة أن اختيار هذا الموعد جاء بعد دراسة دقيقة لمواءمة الحدث مع الاستحقاقات الدولية الكبرى التي تشارك فيها تشاد، مثل خطة التنمية الوطنية – أبوظبي ومؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل، مؤكدة أن هذا القرار يشكّل خطوة استراتيجية لضمان أعلى مستوى من النجاح والتأثير للطبعة التاسعة.

توزيع الفعاليات على عشر بلديات

وسيتم هذا العام، ولأول مرة، توزيع فعاليات الأسبوع على عشر بلديات مختلفة في نجامينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز القرب وتوسيع المشاركة، وإتاحة الفرص أمام الشباب والنساء وروّاد الأعمال في مختلف الأحياء.

وخلال المؤتمر، عبّر المنظمون عن تقديرهم العميق للشركاء الذين دعموا الحدث منذ انطلاقه، من بينهم:
ويناكلاب، يالي تشاد، بيت النجاح، منزل الشركات الصغيرة، منظمة نيرفانا، وبيت روّاد الأعمال في مرسال، إلى جانب العديد من الهيئات والجمعيات الأخرى التي أسهمت في بناء نظام ريادي وطني.

"الأسبوع ليس مجرد حدث… إنه مساحة حية للابتكار"

وقدّم السيد هارون آدم حسن كلمة مترجمة نيابة عن المنسّقة العامة للمشروع، قال فيها:

"الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليس مجرد حدث سنوي، بل مساحة حية تجمع الطموح والإبداع. نعمل على أن تكون نسخة 2025 أكثر شمولاً وتقريباً للفرص، لتشمل كل رائد ورائدة أعمال في تشاد. فالابتكار ثقافة وطنية ومسار تنموي مستدام، ودعم شركائنا والتزام شبابنا هو ما سيجعل هذه الطبعة استثنائية."

وأكد السيد هارون أن الفريق يعمل دون توقف لضمان نجاح هذا الحدث الكبير، مشيراً إلى أن العدّ التنازلي قد بدأ، وأن التحضيرات بلغت مرحلة متقدمة.

وفي ختام المؤتمر، دعت الشبكة الدولة والمؤسسات والشركاء والقطاع الخاص والشباب والنساء وروّاد الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في هذه التظاهرة الاقتصادية الوطنية، تحت شعار: "معاً نحن نبني".


