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TCHAD

تشاد: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب في الرسم الحاسوبي


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine Muhadjir - 15 Janvier 2025



تشاد: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب في الرسم الحاسوبي

نُظمت صباح اليوم، الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، ورشة تدريبية ضمن مشروع اكتساب المهارات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تمكّنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

استمر التدريب لمدة عشرة أيام واستفاد منه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة. حضر الحفل الختامي عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المنسق العام لمنظمة الكرام الدولية السيد عبد العزيز حسن يوفيدي، المنسق الوطني للإعاقة في تشاد كميلي عبد الرحمن موسى، ورئيس مركز Wenak Labs عبد السلام ياسين.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أعرب عبد السلام ياسين عن سعادته قائلاً:
"إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث في هذا الحفل الختامي لتدريب الرسم الحاسوبي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد تابعنا على مدار الأيام الماضية مراحل استخدام تطبيقات الحاسوب لإنشاء الصور ومعالجتها، تحت إشراف فريق من المدربين الذين بذلوا جهودًا كبيرة لدعم المتعلمين ذوي الإعاقة. هذا التدريب يمثل إضافة مهمة في مجال المهارات الرقمية، ويأتي في الوقت المناسب استجابةً للمتطلبات الحالية."

كما أشار إلى أهمية الجهود الحكومية بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الدولة ورئيس الجمهورية، في دعم قضايا الإعاقة. فقد تم تنفيذ العديد من النصوص والإجراءات التي تعزز بناء دولة موحدة وشاملة للجميع.

وفي ختام الورشة، تم الإعلان عن انتهاء برنامج تدريب الإنفوجرافيك لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعمهم في مختلف المجالات.


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