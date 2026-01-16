Alwihda Info
Santé

تشاد تعقد المراجعة الوطنية السنوية لاستئصال دودة غينيا وتحدد أولويات المرحلة المقبلة


عرفة محمد عبدالله - 16 Janvier 2026



تشاد تعقد المراجعة الوطنية السنوية لاستئصال دودة غينيا وتحدد أولويات المرحلة المقبلة

شهدت العاصمة أنجمينا انعقاد المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لاستئصال دودة غينيا يومي 15 و16 يناير 2026، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والشركاء الفنيين والماليين، والسلطات المحلية والتقليدية والدينية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم سير أنشطة مكافحة دودة غينيا في البلاد، والوقوف على التحديات، وتبادل التجارب، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز جهود المكافحة وتسريع وقف انتقال المرض في تشاد.

وخلال الجلسات، أكد المشاركون أن القضاء على دودة غينيا لا يزال يواجه تحديات متعددة، أبرزها استمرار الانتقال الحيواني، وضعف التنسيق العابر للحدود، ونقص المرشحات في القرى ذات الخطورة العالية، إضافة إلى الحاجة لتعزيز أنظمة المراقبة وتحديث القدرات الفنية للعاملين الصحيين على المستويين المركزي والميداني.

وخلصت المراجعة إلى جملة من التوصيات العملية، من بينها:

تنظيم اجتماعات فصلية بين القطاعات الوزارية المعنية لتنسيق جهود مكافحة الأوبئة؛

تعزيز التنسيق العابر للحدود وتبادل المعلومات؛

الاستمرار في التحريات الميدانية ومعالجة مصادر المياه؛

توفير وتوسيع توزيع المرشحات لضمان تغطية أفضل للمجتمعات في المناطق الموبوءة؛

إدماج مؤشرات دودة غينيا ضمن آليات التمويل المبني على الأداء.

وخلال المراجعة، شددت الأمينة العامة لوزارة الصحة، الدكتورة تورال تا حاجي لابو جوزفين، على أهمية الالتزام المؤسسي وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين الصحيين، مؤكدة أن تبادل التجارب، وتحسين آليات الإبلاغ والمراقبة، وضمان استمرارية تدفق المعلومات تمثل ركائز أساسية لتحقيق هدف وقف انتقال دودة غينيا في البلاد.

واختُتمت أعمال المراجعة السنوية بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة من أجل الوصول إلى هدف القضاء النهائي على انتقال المرض في تشاد خلال السنوات المقبلة، مع الدعوة إلى التنفيذ الفعّال للتوصيات المتفق عليها على مختلف المستويات.


