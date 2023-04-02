تشاد: تعييناتٌ زائدة... "في مملكة العميان، الأعور هو الملك"



في حين أن الشعب التشادي يأمل بشدة في انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطبخ والصابون، يلفت انتباه تعيينات الرئيس الانتقالي وحكومته الموحدة بأدائها. يمكن الاستفسار عن قدرة هؤلاء الوافدين الجدد على تحسين ظروف حياة التشاديين.



من الصعب تحديد العدد الدقيق للشخصيات المعيّنة خلال فترة الانتقال المرحلة الثانية. ومع ذلك، تصدر أوامر التعيين كل شهر مثل بيانات الوفيات في الإذاعات والشبكات الاجتماعية والصحافة الإلكترونية. على الرغم من ذلك، يجب أن تتم منطقية الاستبدال على أساس الأداء. على سبيل المثال، ليس بإمكان الأشخاص الذين تم استبدالهم تنفيذ خطة الحكومة، ومن هنا يتعين استبدالهم بشخصيات أخرى من المفترض أن تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن هذا لا يساهم بأي شكل من الأشكال في تحسين حياة التشاديين.



بالنسبة للعديد من المراقبين، تلك التعيينات ترتبط بلعبة من الورق بين الحكومة والمجتمع المدني والمعارضة، وتسمح بإغلاق أفواه الأشخاص الذين يتحدثون بكثرة. ويقال غالبًا إن الفم الذي يأكل لا يتحدث، وفي الواقع، فإن ذلك يترتب على خسارة للخزينة العامة، خاصةً مع المطالبات الخمسة شهور المتراكمة من قبل المدمجين في حين