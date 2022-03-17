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تشاد: تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Mars 2022



تشاد: تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة

بموجب المرسوم رقم 0749/ر م ع إ/روإ/و ب ت ف ع/2022 المؤرخ 17 مارس 2022 تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية :

الأمانة العامة
الأمين العام: السيد أمير إدريس كوردا، خلفا للسيد أحمد إمام بن مختار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

إدارة صيانة الطرق
المدير النائب: السيد محمد حسين بشارة، منصب شاغر

إدارة الطرق والمسارات الريفية
المدير النائب: السيد محمد موسى سنين، خلفا للسيد براهيم وردوقو بولو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ
المديرة النائبة: السيدة فاطمة محمد هيرباما، منصب شاغر

المفتشية العامة
المفتش الفني المكلف بالمسارات الريفية: السيد انديكوندا ما فيكتوار، خلفا للسيد أمير إدريس كوردا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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