تشاد: تعيين بوزارة البنية التحتية وفك العزلة



بموجب المرسوم رقم 0749/ر م ع إ/روإ/و ب ت ف ع/2022 المؤرخ 17 مارس 2022 تم تعيين الموظفين الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية :



الأمانة العامة

الأمين العام: السيد أمير إدريس كوردا، خلفا للسيد أحمد إمام بن مختار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



إدارة صيانة الطرق

المدير النائب: السيد محمد حسين بشارة، منصب شاغر



إدارة الطرق والمسارات الريفية

المدير النائب: السيد محمد موسى سنين، خلفا للسيد براهيم وردوقو بولو الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ

المديرة النائبة: السيدة فاطمة محمد هيرباما، منصب شاغر



المفتشية العامة

المفتش الفني المكلف بالمسارات الريفية: السيد انديكوندا ما فيكتوار، خلفا للسيد أمير إدريس كوردا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى