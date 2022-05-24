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تشاد : تعيين بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mai 2022



تشاد : تعيين بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

بموجب المرسوم رقم 1329/ر م ع إ/روإ/و إ/2022 المؤرخ 23 مايو 2022، عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالممثليات الدبلوماسية أدناه:

1. الممثلية الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة بنيويورك
السكرتير الأول: السيدة حبستة قيرباي، منصب شاغر

2. سفارة تشاد بالكاميرون
المستشار الاقتصادي: السيد إسماعيل عبد الرحمن يحيى، منصب شاغر

3. سفارة تشاد بالهند
المستشار الاقتصادي: السيد علي صالح بشارة، منصب شاغر


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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