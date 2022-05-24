تشاد : تعيين بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

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بموجب المرسوم رقم 1329/ر م ع إ/روإ/و إ/2022 المؤرخ 23 مايو 2022، عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالممثليات الدبلوماسية أدناه:



1. الممثلية الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة بنيويورك

السكرتير الأول: السيدة حبستة قيرباي، منصب شاغر



2. سفارة تشاد بالكاميرون

المستشار الاقتصادي: السيد إسماعيل عبد الرحمن يحيى، منصب شاغر



3. سفارة تشاد بالهند

المستشار الاقتصادي: السيد علي صالح بشارة، منصب شاغر