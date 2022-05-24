تشاد : تعيين بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج

بموجب المرسوم رقم 1329/ر م ع إ/روإ/و إ/2022 المؤرخ 23 مايو 2022، عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالممثليات الدبلوماسية أدناه:
1. الممثلية الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة بنيويورك
السكرتير الأول: السيدة حبستة قيرباي، منصب شاغر
2. سفارة تشاد بالكاميرون
المستشار الاقتصادي: السيد إسماعيل عبد الرحمن يحيى، منصب شاغر
3. سفارة تشاد بالهند
المستشار الاقتصادي: السيد علي صالح بشارة، منصب شاغر
بموجب المرسوم رقم 1329/ر م ع إ/روإ/و إ/2022 المؤرخ 23 مايو 2022، عينت الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالممثليات الدبلوماسية أدناه:
1. الممثلية الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة بنيويورك
السكرتير الأول: السيدة حبستة قيرباي، منصب شاغر
2. سفارة تشاد بالكاميرون
المستشار الاقتصادي: السيد إسماعيل عبد الرحمن يحيى، منصب شاغر
3. سفارة تشاد بالهند
المستشار الاقتصادي: السيد علي صالح بشارة، منصب شاغر