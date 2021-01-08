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تشاد تمديد الحجر الصحي في إنجامينا لمدة أسبوع


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 8 Janvier 2021



تشاد تمديد الحجر الصحي في إنجامينا لمدة أسبوع © Ben Kadabio/Alwihda Info
تشاد تمديد الحجر الصحي في إنجامينا لمدة أسبوع © Ben Kadabio/Alwihda Info
قررت الحكومة، يوم الخميس تمديد الحجر في مدينة  إنجامينا لمدة أسبوع وهذا الإجراء ساري المفعول منذ منتصف الليل . ومن بين الإجراءات المتخذة، تطبيق حظر التجول من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 صباحا. بينما تم تمديد إغلاق المجال الجوي الى غاية 14 من يناير.مع العلم أنه تم إصدار هذا المرسوم  بناءً على  توصيات لجنة إدارة الأزمات الصحية في 6 من الشهر الجاري وبذلك أعلنت الحكومة تطبيق الحجر في العاصمة من 1 إلى 7 يناير 2021  . كما تشير إحصائيات لجنة إدارة الأزمات إلى ارتفاع معدل الإصابات في فترة ما بين 30 ديسمبر و 5 جانفي لتصل إلى أكثر من 90 بالمئة                                                                                                                                                                                  


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