تشاد تمديد الحجر الصحي في إنجامينا لمدة أسبوع

قررت الحكومة، يوم الخميس تمديد الحجر في مدينة إنجامينا لمدة أسبوع وهذا الإجراء ساري المفعول منذ منتصف الليل . ومن بين الإجراءات المتخذة، تطبيق حظر التجول من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 صباحا. بينما تم تمديد إغلاق المجال الجوي الى غاية 14 من يناير.مع العلم أنه تم إصدار هذا المرسوم بناءً على توصيات لجنة إدارة الأزمات الصحية في 6 من الشهر الجاري وبذلك أعلنت الحكومة تطبيق الحجر في العاصمة من 1 إلى 7 يناير 2021 . كما تشير إحصائيات لجنة إدارة الأزمات إلى ارتفاع معدل الإصابات في فترة ما بين 30 ديسمبر و 5 جانفي لتصل إلى أكثر من 90 بالمئة