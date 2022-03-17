تشاد: توظيف الشباب يقلق كثيرا الوكالة الجامعية للفرنكوفونية



تمهيدًا لليوم الدولي للفرنكوفونية المقرر عقده في 20 مارس المقبل، نظم المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في تشاد بالتعاون مع مكاتبها في وسط إفريقيا (على وجه الخصوص، جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون وتشاد) حوارًا حول موضوع: "مواجهة الجامعات الأفريقية تحديات التوظيف".



في تشاد، كفي أي مكان آخر في البلدان الإفريقية الأخرى الناطقة بالفرنسية، تعد إمكانية توظيف الشباب مشكلة حقيقية. ينهي الشباب دراستهم الجامعية ويدخلون سوق العمل دون ملاقاة عمل يليق بهم. في هذا الإطار، أعطت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الكلمة من خلال هذا الحوار للطلاب والخريجين من أجل جمع مساهماتهم للتغلب على ظاهرة بطالة الشباب في إفريقيا.



من ملاحظات المشاركين أنه قبل الوصول إلى مرحلة التوظيف، حتى التدريب البسيط في المنظمات لاكتساب الخبرة يمثل مشكلة عندهم. في هذا الصدد، أنشأت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية مراكز للتوظيف في هذه البلدان للاستماع إلى مقترحات الأكاديميين.



وفقًا لمسؤولي الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، فإن هذه المراكز اتجاهات جديدة مخصصة لتوظيف الشباب و أن هذه الأساليب المبتكرة تستجيب لتحديات التوظيف التي تهم الجميع.



للتذكير، أشارت المديرة الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في إفريقيا، الأستاذة عائشة سي وونيو، خلال حفل افتتاح مراكز التوظيف الفرنكوفونية في نجامينا، في 17 فبراير الماضي، إلى أن مراكز التوظيف الفرنكوفونية هذه تعتمد على التدريب على المهارات المستعرضة والشهادات المهنية والحضانة المسبقة لريادة الأعمال.

