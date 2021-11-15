Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: ​رئيس المجلس العسكري في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد في الوفد المرافق له


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 15 Novembre 2021



تشاد: ​رئيس المجلس العسكري في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد في الوفد المرافق له

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، يوم الأحد عبر تغريدة أنه سيعزل نفسه كإجراء احترازي ، بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد_١٩ بعض الأفراد في الوفد المرافق له إلى باريس

عاد محمد إدريس ديبي ، الأحد ، إلى تشاد قادما من باريس حيث شارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام والمؤتمر الدولي حول ليبيا.

قال محمد إدريس ديبي في صفحته على فيسبوك: "عندما وصلنا هذا المساء من باريس ، ثبتت إصابة بعض زملائي المقربين بفيروس كوفيد_١٩. على الرغم من أن نتائج فحصي كانت سلبية ، إلا أنني سأعزل نفسي كإجراء احترازي".

وحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي المواطنين على التطعيم واحترام تدابير الاحترازية في لدحر انتشار الجائحة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/11/2021

Tchad : 41 orpailleurs dont 18 mineurs appréhendés par l'armée au Kanem

Tchad : 41 orpailleurs dont 18 mineurs appréhendés par l'armée au Kanem

Tchad : décès du président de l’ONG ONLCC, Elhadj Abderamane Ali Kitire Tchad : décès du président de l’ONG ONLCC, Elhadj Abderamane Ali Kitire 13/11/2021

Populaires

Libye : Seïf al-Islam a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle

14/11/2021

Tchad : le PCMT se met en quarantaine, des collaborateurs testés positifs au Covid

14/11/2021

Tchad : le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest s'est rendu au domicile du clandoman égorgé

14/11/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/11/2021 - NJ Ayuk, Président, Chambre africaine de l'énergie.

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

COP 26 : les Africains doivent agir pour protéger les industries pétrolières et gazières

Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale Comment mettre fin à l'épidémie de sida en Afrique occidentale et centrale 02/11/2021 - Winnie Byanyima

ANALYSE - 05/11/2021 - Dr Akinwumi A. Adesina et Pavan Sukhdev

(Tribune) Le renforcement de la résilience climatique passe par un afflux d’investissements dans la nature

(Tribune) Le renforcement de la résilience climatique passe par un afflux d’investissements dans la nature

Refus de regroupement familial sur place : le juge administratif précise que le visa étudiant n’est pas un critère d’appréciation pertinent Refus de regroupement familial sur place : le juge administratif précise que le visa étudiant n’est pas un critère d’appréciation pertinent 02/11/2021 - Maître Fayçal Megherbi

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter