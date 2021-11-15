تشاد: ​رئيس المجلس العسكري في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد في الوفد المرافق له



أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، يوم الأحد عبر تغريدة أنه سيعزل نفسه كإجراء احترازي ، بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد_١٩ بعض الأفراد في الوفد المرافق له إلى باريس



عاد محمد إدريس ديبي ، الأحد ، إلى تشاد قادما من باريس حيث شارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام والمؤتمر الدولي حول ليبيا.



قال محمد إدريس ديبي في صفحته على فيسبوك: "عندما وصلنا هذا المساء من باريس ، ثبتت إصابة بعض زملائي المقربين بفيروس كوفيد_١٩. على الرغم من أن نتائج فحصي كانت سلبية ، إلا أنني سأعزل نفسي كإجراء احترازي".



وحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي المواطنين على التطعيم واحترام تدابير الاحترازية في لدحر انتشار الجائحة.