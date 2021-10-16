تشاد: ​منصة اللغة العربية تستنكر يتعرض له الناطقون باللغة العربية من قبل المدرسة الوطنية للإدارة



استنكر زكريا محمد صالح منسق منصة اللغة العربية في تشاد خلال مؤتمر صحفي نظمه اليوم السبت "الظلم" الذي يعاني منه الناطقين باللغة العربية و "التدخلات اللاحقة لمسؤولي الدولة من أجل التغيير المسار الصحيح للعدالة في هذه المدرسة الوطنية للإدارة .



فقد طالب الناطقين بالعربية بتنظيم امتحان القبول بالمدرسة الوطنية للإدارة (ENA) الناطقين باللغة العربية بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتحدثون بالفرنسية.



ولسوء الحظ ، فإن هؤلاء ضحايا "الإقصاء" ، مما يهدد "مستقبل الأجيال".



منسقية اللغة العربية في تشاد يطالب الحكومة باعتماد سياسة تربوية تدعو إلى الاندماج والوحدة الوطنية والتضامن كما تبلغ المنصة رئيس المرحلة الانتقالية بأن "الوقت قد حان لإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تطبيق ثنائية اللغة في جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.