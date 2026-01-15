Alwihda Info
TCHAD

Recherche Scientifique : Le Tchad et l’IRD France scellent une nouvelle alliance stratégique


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 16 Janvier 2026


Ce vendredi 16 janvier 2026, le Ministère de l’Enseignement supérieur a été le théâtre d’une double signature d’accords entre le Tchad et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Entre transfert de savoirs et digitalisation massive, cette coopération entre dans une phase de haute technicité.


  Ce 16 janvier 2026, une double signature d’accords a eu lieu dans le cadre de la coopération scientifique entre l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de France et les institutions d’enseignement supérieur et de recherche du Tchad. L'événement s'est déroulé dans l’enceinte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle du Tchad, sous la présidence du Ministre d’État, Dr Tom Erdimi.




Accords Signés

  1. Accord-Cadre de Coopération Scientifique et Technique :
    • Cet accord lie le Ministère de l’Enseignement supérieur et l’IRD, établissant un cadre pour des collaborations futures, visant à renforcer les capacités et l’expertise des institutions tchadiennes.
  2. Accord Spécifique :
    • Le second accord associe l'Université de N’Djamena, l’IRD et le Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD). Il cible des projets spécifiques et des initiatives de coopération.



Retombées de la Collaboration


Le Professeur Mahamoud Youssouf Khayal, Directeur général du CNRD, a rappelé que ces signatures marquent le renouvellement de partenariats établis. Il a évoqué le premier accord de coopération, signé en 2020, et a souligné les retombées concrètes de cette collaboration :
  • Plus de 2 000 ouvrages papier et 300 000 documents numériques ont été transmis par l’IRD.
  • Une initiation à la numérisation des ressources documentaires a été fournie, ce qui a permis de moderniser l’accès à l’information scientifique.

 

Le professeur Khayal a également mentionné que plusieurs activités de renforcement des capacités du personnel sont prévues. Ces initiatives visent à :
  • Poursuivre la numérisation des fonds documentaires du CNRD.
  • Exploiter la plateforme digitale de l’IRD pour améliorer les ressources disponibles et faciliter l'accès à l’information.

 

Cette cérémonie de signature représente une étape importante dans les efforts du Tchad pour renforcer ses capacités en matière de recherche et d’éducation. Grâce à ces accords, les institutions tchadiennes espèrent bénéficier d'un soutien accru, permettant d'optimiser la recherche scientifique et de favoriser le développement local.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
