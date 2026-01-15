Alwihda Info
TCHAD

Terrorisme au Tchad : Les Émirats Arabes Unis condamnent fermement l’attaque meurtrière dans le Sud


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Le ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis (EAU) a réagi avec force suite à l'attaque perpétrée par un groupe armé dans la zone méridionale du Tchad. Abou Dabi réaffirme son soutien indéfectible à N'Djaména face à la violence extrémiste.


Terrorisme au Tchad : Les Émirats Arabes Unis condamnent fermement l’attaque meurtrière dans le Sud


 

Alors que le Tchad pleure ses soldats tombés lors d'une récente incursion armée dans le sud du pays, la solidarité internationale s'organise. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, les Émirats Arabes Unis ont condamné « dans les termes les plus fermes » cet acte criminel qui a coûté la vie à plusieurs membres des Forces Armées Tchadiennes.




Une condamnation sans équivoque


Le ministère émirati des Affaires étrangères (MoFA) a tenu à marquer sa position diplomatique claire :

  • Rejet de la violence : Abou Dabi exprime un rejet permanent de toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme.

  • Soutien à la stabilité : Les EAU dénoncent des actes visant à « saper la sécurité et la stabilité » de la République du Tchad.


Cette déclaration intervient dans un contexte de renforcement des liens stratégiques entre les deux nations, comme en témoigne la récente mission du président sénégalais à Abou Dabi, soulignant le rôle central des Émirats dans la diplomatie régionale en Afrique.




Solidarité avec le peuple tchadien


Au-delà de la condamnation politique, le ministère émirati a exprimé ses plus sincères condoléances et sa sympathie :

  1. Aux familles des victimes endeuillées par cette « attaque odieuse ».

  2. Au Gouvernement et au peuple tchadien, partenaires privilégiés dans la lutte contre l'insécurité.

  3. Aux blessés, auxquels les Émirats ont adressé des vœux de prompt rétablissement.




Un front uni contre l'extrémisme


Cette prise de parole souligne l'importance de la coopération sécuritaire dans la zone soudano-sahélienne. Pour N’Djaména, ce soutien de poids confirme que la lutte contre les groupes armés dans la zone méridionale demeure une préoccupation majeure pour les partenaires internationaux du Tchad.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


