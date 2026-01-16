Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, poursuit sa visite officielle dans le département de Haraze-Mangueigne. Ce 16 janvier 2026, il s'est rendu à Daha, une sous-préfecture stratégique située à l’extrême sud de la province, à proximité immédiate de la République centrafricaine.
|
TCHAD
Sécurité aux frontières : Le Général Ismat Issakha Acheikh au cœur du verrou stratégique de Daha
Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 17 Janvier 2026
Après Haraze-Mangueigne, le Délégué général du Salamat s'est rendu ce vendredi 16 janvier 2026 à Daha. Située au carrefour des frontières centrafricaine et soudanaise, cette sous-préfecture est le point focal de la nouvelle stratégie de sécurisation de la province.
Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, poursuit sa visite officielle dans le département de Haraze-Mangueigne. Ce 16 janvier 2026, il s'est rendu à Daha, une sous-préfecture stratégique située à l’extrême sud de la province, à proximité immédiate de la République centrafricaine.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
Recherche Scientifique : Le Tchad et l’IRD France scellent une nouvelle alliance stratégique
16/01/2026
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle