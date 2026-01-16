Alwihda Info
TCHAD

Sécurité aux frontières : Le Général Ismat Issakha Acheikh au cœur du verrou stratégique de Daha


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 17 Janvier 2026


Après Haraze-Mangueigne, le Délégué général du Salamat s'est rendu ce vendredi 16 janvier 2026 à Daha. Située au carrefour des frontières centrafricaine et soudanaise, cette sous-préfecture est le point focal de la nouvelle stratégie de sécurisation de la province.


  Le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, poursuit sa visite officielle dans le département de Haraze-Mangueigne. Ce 16 janvier 2026, il s'est rendu à Daha, une sous-préfecture stratégique située à l’extrême sud de la province, à proximité immédiate de la République centrafricaine.

 

À son arrivée à Daha, le général a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet Hassan Barcham, accompagné des chefs de services déconcentrés de l’État et de représentants des différentes couches socio-professionnelles. Une grande majorité de la population a montré son enthousiasme en réservant un accueil convivial au Délégué général.

 

Dans son discours, le sous-préfet Barcham a salué la présence du général et de sa délégation. Il a mis en avant la qualité de collaboration entre les forces de défense et de sécurité, qui est jugée exemplaire et bénéfique pour la stabilité locale.

 

La sous-préfecture de Daha, en raison de sa proximité avec des pays comme la République centrafricaine et le Soudan, qui connaissent des situations sécuritaires instables, revêt une importance capitale. La visite du général Issat Issakha Acheikh constitue une initiative stratégique pour renforcer la sécurisation de cette zone sensible.

 

Au cours de l’après-midi, une rencontre a été organisée avec les différentes composantes socio-professionnelles de Daha. Le général a exhorté les habitants à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour consolider la paix et la protection dans la région. Il a également souligné l’importance de l’éducation, incitant les parents à veiller à l’école de leurs enfants pour préparer l’avenir de la jeunesse.

 

Une séance spécifique a été dédiée aux forces de l'ordre, durant laquelle le général Ismat Issakha Acheikh a mobilisé les troupes. Il les a encouragées à rester unies et solidaires pour garantir la sécurité des frontières, des personnes et de leurs biens.

 

La mission du général Issat Issakha Acheikh à Daha souligne l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer la sécurité dans des zones stratégiques. Les échanges ouverts et constructifs avec la population et les forces de l'ordre démontrent une volonté de collaboration pour promouvoir la paix et le développement dans la province. Cette visite marque une étape significative dans la quête de stabilité et de sécurité dans le Salamat.


