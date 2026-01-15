Alwihda Info
TCHAD

Tandjilé : Budget 2026, un coup d’accélérateur pour le développement local à Laï


Alwihda Info | Par Éric Guedi - 16 Janvier 2026


Le Conseil provincial de la Tandjilé a ouvert sa première session budgétaire de l’année ce vendredi 16 janvier 2026. Avec un appui étatique en hausse de 33 %, les conseillers entendent transformer ces ressources en projets concrets pour les populations.


  La première session budgétaire du conseil provincial de la Tandjilé s'est ouverte ce 16 janvier 2026 à Laï, chef-lieu de la province. La cérémonie a été présidée par Yaougué Mallet, président du conseil provincial, et s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, qui représentait le délégué général, ainsi que des Sénateurs de la Tandjilé.

 

Cette session vise l’adoption d'un budget qui répondra aux aspirations des habitants de la province. Il s'agit d'une initiative cruciale pour le développement local et pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

 

Dans son discours d'ouverture, Yaougué Mallet a souligné que les travaux de cette session pour 2026 sont rendus possibles grâce à un appui financier de l'État s'élevant à 741 943 971 FCFA, ce qui représente une augmentation d’environ 33 %. Cette hausse illustre la volonté des autorités de renforcer les moyens des collectivités autonomes.
 
Il a exhorté les conseillers provinciaux à faire preuve de responsabilité et d’engagement pour adopter un budget à la fois réaliste et équilibré, insistant sur l’importance de cette initiative pour le progrès de la province.

 

La cérémonie a également été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités, notamment :
  • Le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama
  • Des Sénateurs
  • Des autorités administratives
  • Des délégués et chefs de services déconcentrés de l’État
  • Des leaders religieux et traditionnels
  • Des opérateurs économiques
  • Des organisations de la société civile

 

L'ouverture de cette première session budgétaire est un moment déterminant pour la province de la Tandjilé. Elle représente une opportunité de renforcement des capacités locales et d'engagement autour des priorités de développement, essentielles pour améliorer le bien-être des populations. Les décisions qui seront prises au cours de cette session auront des répercussions significatives sur l’avenir de la province.


