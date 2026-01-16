Tchad : l’Assemblée nationale condamne une incursion armée des Forces de Soutien Rapide venues du Soudan









Dans sa déclaration, l’Assemblée nationale a également dénoncé de multiples violations de l’espace aérien tchadien attribuées aux forces armées soudanaises. Elle a condamné avec la plus grande fermeté ces actes d’agression qualifiés de prémédités, estimant qu’ils portent gravement atteinte à la paix et à la sécurité des citoyens, en contradiction manifeste avec les principes fondamentaux du droit international.





En cette circonstance douloureuse, la Représentation nationale a présenté ses condoléances les plus attristées au Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef suprême des Armées. Elle a exprimé sa compassion aux familles des sept (07) soldats tombés au champ d’honneur et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.





L’Assemblée nationale a par ailleurs réaffirmé son soutien total au Chef de l’État et à son Gouvernement pour toutes les mesures prises afin de garantir la sécurité du territoire et la protection des populations. Elle a salué le courage, le professionnalisme et l’abnégation des Forces de défense et de sécurité engagées dans la surveillance et la sécurisation des frontières.





Enfin, la Représentation nationale a appelé l’ensemble du peuple tchadien à la vigilance et à une union sacrée autour des institutions républicaines. Elle a exhorté le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale face à toute tentative de déstabilisation.





Le communiqué est signé par Ali Kolotou Tchaïmi, Président de l’Assemblée nationale.