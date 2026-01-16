Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’Assemblée nationale condamne une incursion armée des Forces de Soutien Rapide venues du Soudan


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Janvier 2026


L’Assemblée nationale de la République du Tchad a exprimé, ce 16 janvier 2026, sa profonde indignation face à une incursion armée menée sur le territoire national par des éléments des Forces de Soutien Rapide (FSR) en provenance du Soudan. Selon la Représentation nationale, cette opération a visé à la fois les Forces de défense et de sécurité tchadiennes ainsi que des populations civiles dans l’Est du pays, constituant une violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.


Tchad : l’Assemblée nationale condamne une incursion armée des Forces de Soutien Rapide venues du Soudan




Dans sa déclaration, l’Assemblée nationale a également dénoncé de multiples violations de l’espace aérien tchadien attribuées aux forces armées soudanaises. Elle a condamné avec la plus grande fermeté ces actes d’agression qualifiés de prémédités, estimant qu’ils portent gravement atteinte à la paix et à la sécurité des citoyens, en contradiction manifeste avec les principes fondamentaux du droit international.


En cette circonstance douloureuse, la Représentation nationale a présenté ses condoléances les plus attristées au Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef suprême des Armées. Elle a exprimé sa compassion aux familles des sept (07) soldats tombés au champ d’honneur et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.


L’Assemblée nationale a par ailleurs réaffirmé son soutien total au Chef de l’État et à son Gouvernement pour toutes les mesures prises afin de garantir la sécurité du territoire et la protection des populations. Elle a salué le courage, le professionnalisme et l’abnégation des Forces de défense et de sécurité engagées dans la surveillance et la sécurisation des frontières.


Enfin, la Représentation nationale a appelé l’ensemble du peuple tchadien à la vigilance et à une union sacrée autour des institutions républicaines. Elle a exhorté le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale face à toute tentative de déstabilisation.


Le communiqué est signé par Ali Kolotou Tchaïmi, Président de l’Assemblée nationale.


