Tchad : le délégué du gouvernement du Moyen-Chari évoque l’échec des négociations à Korbol

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, a publié un communiqué officiel pour informer la population provinciale sur la situation dans la zone de Korbol.



Les autorités avaient choisi de négocier avec le groupe armé du MPRD sans recours à la force, mais des circonstances indépendantes ont conduit à un affrontement, occasionnant des pertes humaines.



Le délégué général du gouvernement déplore ces pertes et rassure les populations que les Forces de Défense et de Sécurité sont présentes dans la zone pour protéger les personnes et leurs biens, et rétablir l'ordre et la quiétude. Il invite la population à rester calme et à collaborer avec les forces de sécurité.