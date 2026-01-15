Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le délégué du gouvernement du Moyen-Chari évoque l’échec des négociations à Korbol


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Janvier 2026



Tchad : le délégué du gouvernement du Moyen-Chari évoque l’échec des négociations à Korbol
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, a publié un communiqué officiel pour informer la population provinciale sur la situation dans la zone de Korbol.

Les autorités avaient choisi de négocier avec le groupe armé du MPRD sans recours à la force, mais des circonstances indépendantes ont conduit à un affrontement, occasionnant des pertes humaines.

Le délégué général du gouvernement déplore ces pertes et rassure les populations que les Forces de Défense et de Sécurité sont présentes dans la zone pour protéger les personnes et leurs biens, et rétablir l'ordre et la quiétude. Il invite la population à rester calme et à collaborer avec les forces de sécurité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/01/2026

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?

Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals Tchad : petits prix, grandes joies, l’orange fait son grand retour sur les étals 15/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026

Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter