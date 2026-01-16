Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie Juridique : N’Djamena devient la capitale de l’OHADA en février 2026


Alwihda Info | Par - 17 Janvier 2026


Le Tchad s’apprête à accueillir un événement historique : le 60ème Conseil des Ministres ainsi que la Conférence des Chefs d’État de l’OHADA. Sous la présidence du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, la capitale tchadienne sera le centre névralgique du droit des affaires en Afrique.


La machine organisationnelle s’accélère au Ministère de la Justice. Le 8 janvier dernier, M. Mahamat Saleh Ben Biang, Secrétaire Général du ministère et Président du Comité d’Organisation, a réuni les différentes commissions pour peaufiner les derniers détails d’un agenda diplomatique particulièrement dense.





Un sommet sous haute supervision


Le Tchad assure actuellement la présidence de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). À ce titre, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno présidera la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, point d'orgue de ces assises.


L'enjeu est de taille : coordonner les politiques juridiques des 17 pays membres (le Tchad et les 16 autres États) pour renforcer l'attractivité économique de la zone.





Logistique et Sécurité : Les priorités du Comité


Lors de la réunion préparatoire, l'ordre du jour a porté sur les aspects critiques de l'accueil de centaines de délégués internationaux :

  • Accueil et Hébergement : Coordination des complexes hôteliers pour les experts, ministres et délégations présidentielles.

  • Logistique : Transport et gestion des espaces de réunion au palais des congrès.

  • Sécurité : Mise en place d'un dispositif spécial pour garantir la sérénité des débats.


 

L'OHADA, un levier pour le climat des affaires


L'organisation de ce sommet à N’Djamena réaffirme le leadership du Tchad dans l'intégration juridique régionale. En harmonisant les règles du jeu économique, l'OHADA facilite les investissements transfrontaliers et sécurise les échanges commerciaux.


Le succès de cette réunion sera un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux sur la stabilité et le dynamisme institutionnel du pays.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


