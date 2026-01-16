Diplomatie Juridique : N’Djamena devient la capitale de l’OHADA en février 2026

La machine organisationnelle s’accélère au Ministère de la Justice. Le 8 janvier dernier, M. Mahamat Saleh Ben Biang, Secrétaire Général du ministère et Président du Comité d’Organisation, a réuni les différentes commissions pour peaufiner les derniers détails d’un agenda diplomatique particulièrement dense.











Un sommet sous haute supervision



Le Tchad assure actuellement la présidence de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). À ce titre, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno présidera la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, point d'orgue de ces assises.





L'enjeu est de taille : coordonner les politiques juridiques des 17 pays membres (le Tchad et les 16 autres États) pour renforcer l'attractivité économique de la zone.











Logistique et Sécurité : Les priorités du Comité



Lors de la réunion préparatoire, l'ordre du jour a porté sur les aspects critiques de l'accueil de centaines de délégués internationaux :



Accueil et Hébergement : Coordination des complexes hôteliers pour les experts, ministres et délégations présidentielles.

Logistique : Transport et gestion des espaces de réunion au palais des congrès.

Sécurité : Mise en place d'un dispositif spécial pour garantir la sérénité des débats.

L'OHADA, un levier pour le climat des affaires



L'organisation de ce sommet à N’Djamena réaffirme le leadership du Tchad dans l'intégration juridique régionale. En harmonisant les règles du jeu économique, l'OHADA facilite les investissements transfrontaliers et sécurise les échanges commerciaux.





Le succès de cette réunion sera un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux sur la stabilité et le dynamisme institutionnel du pays.

