تشاد: ​وتوجه والي ولاية البطحاء إلى مديرية وادي الرمي لإعادة فتح الآبار الرعوية



هذه الآبار التي حفرتها الدولة لصالح سكان مقاطعة وادي-ريمي التي أغلقت منذ 4 سنوات بعد تباعد بين كانتونات حميد العصاصي وكانتون حميدة وكانتون ولد راشيس السابق.

وافق ثلاثة من رؤساء الكانتونات على إنهاء خطاب الاختلاف الخاص بهم ونسوا كل ما قيل في الماضي ووضعوا مهاراتهم لصالح عائلة ولد رشيد ككل.



رحب والي ولاية البطحاء جمطة بن درجون ورئيس بعثة الوقاية من الأمن والتعايش السلمي اللواء دي بيرغاد إسخا كوتي يعقوب بهذه المبادرة العظيمة لرؤساء الكانتونات الثلاثة ، والتي تتمثل في رفاهية سكانهم.

طلب الوالي جمتا بن درجون ورئيس البعثة إسحاق كوتي يعقوب من مجتمع ولد رشيد ترسيخ السلام والتعايش السلمي والعيش معًا لتطوير إدارتهم والعزيزة على أعلى السلطات في البلاد.