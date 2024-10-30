حركة جديدة في تشاد: MODEMA تسعى لبناء مجتمع عادل ووحدة وطنية قوية



أطلقت حركة الديمقراطيين الأفارقة (MODEMA) أنشطتها رسميًا من خلال نقطة صحفية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 بمركز المنى الثقافي، بحضور عدد من الصحفيين.



وقال الدكتور مانغا ماكرادا: "لقد ولدت حركة الديمقراطيين الأفارقة (موديما) من رحم حالة الطوارئ للاستجابة لتطلعات التغيير لجيل كامل من التشاديين. هذا التوجه هو ثمرة تأملات شبابنا ومثقفينا وجميع المواطنين سواء كانوا في الوطن أو في المهجر، ويعكس وعيًا بضرورة مواجهة السياسات والممارسات الفاشلة التي أعاقت تنمية البلاد لفترة طويلة، مثل الفساد الإداري، والمحسوبية، والعشائرية، وغياب جيش وطني موحد حقيقي. في مواجهة هذه التحديات، تقف حركتنا MODEMA كعنصر فاعل للتغيير، تحمل رؤية وسطية، شاملة ومبتكرة لتشاد."



وأضاف: "نحن في MODEMA نهدف إلى تقديم رؤية جديدة لتشاد، تقوم على الوحدة الوطنية، والتنمية المستدامة، والحكم الشفاف والشامل. ولأننا نؤمن بقدرة بلادنا على التعافي، ندعو إلى إصلاحات جريئة تتماشى مع أهدافنا في بناء مجتمع عادل ومنصف."



وأشار إلى أن الالتزام الأساسي لحركتهم يتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد، هذه الآفة التي تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في مؤسساتهم. وتلتزم MODEMA بإرساء ممارسات الشفافية والمساءلة على جميع مستويات الدولة، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي تحرم سكاننا من الموارد الأساسية لرفاههم.



وختم النقطة الصحفية بتوجيه الشكر الجزيل للحضور، ودعا جميع أفراد المجتمع إلى الانضمام إلى حركته.