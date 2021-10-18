حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم (RDP) يعلن انفصاله عن الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)



أعلن رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم محمد اللهو طاهر على صفحته على الفيسبوك بأن حزبه لم يعد ملتزماً بالاتفاقية الموقعة في أبريل 2021 مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS.



وفقا لرئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم محمد اللهو طاهر إن وهذا الشعور (انفصال عن MPS) يتوافق مع الملاحظات والتمنيات العميقة التي عبر عنها كل من المجلس التنفيذي للحزب في اجتماعه يوم 16 أكتوبر 2021 والأغلبية الساحقة من النشطاء والمديرين التنفيذيين والشباب.



وأوضح محمد اللهو أن هذا السياق والإجراءات والنوايا المعلنة يؤكد بلا شك الانقراض الفعلي للاتفاقية الإطارية لتحالف RDP-MPS المبرمة في أبريل 2021 تحت رعاية لمشير الراحل.



وأضاف : يجب الآن على حزب RDP ، وهو حزب ذو سيادة ، أن يعيد التركيز بكرامة على مُثله النبيلة وأهدافه بينما يعمل بشكل إيجابي من أجل نجاح حوار وطني شامل حقيقي وتعهد انتقال ديمقراطي لإصلاح تشاد.



وقال رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم محمد اللهو طاهر : لذلك فإننا ندعو جميع نشطاءنا إلى أن يتحملوا بكل ثقة وتماسك وتصميم مصير حزبهم العظيم من خلال وضع أملهم بحزم في قدوم تشاد موحدة وديمقراطية وعادلة ومزدهرة. لقد حان الوقت لأن يستعيد حزب الشمس المشرقة كل حجمه التاريخي ليقدم مساهمته الحاسمة في تجديد بلادنا المنكوبة "