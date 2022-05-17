رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الشهري حول الأمن

ترأس صباح اليوم الاثنين السادس عشر من مايو الجاري، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالقصر الرئاسي ترأس الاجتماع الشهري حول الأمن، بحضور رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السيد باهيمي باداكي البير ومختلف مسؤولى قوى الأمن الوطني في البلاد.

يعتبر أمن الدولة والمواطنين وممتلكاتهم من أولويات رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، ونظرا لهذه الاولوية جاء انعقاد هذا الاجتماع الذي استعرض مختلف الأحوال الأمنية في البلاد ، بما في ذلك الوضع الامني الأخير الذي أدى إلى إحداث تخريب بسبب مظاهرات يوم السبت الماضي المناوئة للوجود الفرنسي في تشاد.

الاجتماع بحث أيضا عدة محاور منها التصدي للتخريب ، والنعرات القبلية ، والاكاذيب حول الوجود الفرنسي. وتم التركيز على ضرورة أحترام القانون من قبل الجميع، واحترام سلطة الدولة. وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو على وحدة الدولة، وأن المساس بوحدتها وامنها وأمن شعبها واستقرارها وبمقوماتها الأساسية هي من الأمور التي لايمكن الاغفال او التهاون فيها.

وقال رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إن الدولة التشادية ستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التشاديين على عدم الانجرار وراء الإشاعات والادعاءات الكاذبة، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة انتشار القوات الفرنسية داخل البلاد أو إرسال قوات تشادية إلى اليمن، كلُ هذه إدعاءاتُ لا أساس لها من الصحة. وطالب رئيس الجمهورية الجميع بضرورة التحلي بالمسئولية وإشراك قادة الرأي والإعلام من أجل إفشال المساعي المروجة للأكاذيب وخطابات الكراهية والانقسامات التي تشكل عقبة أمام المصالحة والوحدة بين التشاديين. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إلى أنه لا يحق لأحد الاعتداء على ممتلكات الأجانب الذين اختاروا الاستثمار في تشاد، وأوضح أن أعمال النهب والاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة غير مقبولة، داعيا إلى تطبيق القانون دون أي مجاملة. وقدم رئيس الجمهورية في الوقت نفسه الشكر والثناء لرجال قوات الدفاع والأمن على ما أظهروه من احترافية وتضحية بالنفس في إدارة التظاهرات التي جرت السبت الماضي، وكذلك على جهودهم ومساهماتهم اليومية في تأمين بلادنا. كما دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو خلال هذا الاجتماع القضاة و كل الجهات الفاعلة في السلك القضائي إلى لعب دورهم كاملا في مواجهة تجاوزات أولئك الذين يسعون إلى زرع الاضطرابات ويثيرون النزاعات بين المجتمعات، لأن القوة هي للقانون وحده . وقدم رئيس الجمهورية سردا لأهم الاصلاحات التي أنجزها المجلس العسكري الانتقالي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك السماح بتنظيم المسيرات والتظاهرات السلمية.

وأبان رئيس الجمهورية بأن المجلس العسكري الانتقالي يدرك تماما جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض المجتمع التشادي ويتفهم تماما التطلعات المشروعة لمن يتطلعون إلى تشاد أفضل ، وذات تنمية مستدامة.

وقال رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إنهم ملتزمون بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي يوفر إطارًا مناسبًا وشرعية تساعدنا في مناقشة جميع المشكلات التي مرت بها أمتنا بكل حرية وهدوء ومشاركة الجميع.