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TCHAD

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يفتتح منتدى الشباب


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Décembre 2021



رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يفتتح منتدى الشباب

افتتح رئيس المجلس العسكري الإنتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي المنتدى الوطني للشباب التشادي صباح اليوم الإثنين ٢٧ ديسمبر في قاعة فندوق راديسون بلو بحضور أعضاء المجلس العسكري ومستشاري المجلس الوطني وأعضاء الحكومة بالإضافة إلى قادة المجتمعات المدنية والأحزاب السياسية وجموع من الشباب (منهم الوافدين من الأقاليم) المشاركين في المنتدى.

رحب رئيس المجلس الوطني للشباب السيد أبكر دنقايا بالحضور وأثنى على جهود المشير إدريس ديبي إتنو الذي بادر بفرض منتدى خاص بالشباب ، وهذا يؤكد مدى اهتمام المشير بشأن الشباب على حد وصفه ، وأوضح أن جميع المنتديات المقبلة لن تتجاهل جهود المشير إدريس ديبي إتنو وان إنجازاته تظل خالدة ، وأعلن دنقايا باسم الشباب دعمه لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي والانتقال.

وزير الشباب والرياضة أشاد بتفريغ رئيس المجلس العسكري الإنتقالي فريق اول محمد إدريس ديبي لافتتاح المنتدى ، وسرد جمع من التحديات التي تواجه الشباب ، وذكر أن جميع مخرجات المنتدى الماضي تم إنجازه إلى حد ما ، واستشهد بعدد من المشاريع التي حققتها الحكومى.

وكما ثمنت القائمة بالعامل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جهود الحكومة الإنتقالية في شأن الشباب موضحا أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب مجريات الانتقال وتؤكد دعم السفارة للمجلس العسكري الانتقالي.

اما من جانبه راعي الحفل فريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة استطرد جمع من التحديات التي تواجه الشباب ودعا الشباب إلى توظيف قدراتهم من أجل رفع التحديات ، وحثهم على المشاركة في الحوار الوطني المقبل ، معلنا أن الشباب قادر على تغلب العقبات ، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الإنتقالي في سعي لحل أزمة البطالة ، ونصح الشباب على حسن استخدام الانترنت خاصة مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت تسهم في نشر الكراهية والعنف والتحريض والانقسام.



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