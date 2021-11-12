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TCHAD

رئيس المجلس العسكري الانتقالي يؤكد اختياره من قبل العسكر


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Novembre 2021



رئيس المجلس العسكري الانتقالي يؤكد اختياره من قبل العسكر

علق رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في مقابلة مع فرانس 24 عل الظروف التي أدت إلى تعيينه رئيسًا للانتقال بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل 2021.

وضح محمد إدريس ديبي أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة (CEMGA) هو الذي استدعى جميع قادة التشكيلات العسكرية الرئيسية بمجرد التأكيد الداخلي على وفاة المشير التشادي ، ثم تم إبلاغ رئيس الجمعية الوطنية من قبل القيادة العامة وطلبت منه تولي مسؤولياته الدستورية د. هارون كبادي "رفض بحجة حالة الحرب".

وبحسب محمد إدريس ديبي ، فإنه لتجنب الفوضى وفراغ السلطة ، تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي "لقد اختارني إخواني العسكريين بالإجماع لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي " مؤكدا أن الدكتور هارون كبادي لم يضطر للتنازل عن السلطة التي كانت شاغرة.


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