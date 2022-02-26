رئيس المجلس الوطني الانتقالي يصل مدينة أبشي



وصل رئيس المجلس الوطني الانتقالي والامين العام للحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) إلى أبشي صباح اليوم برفقة مستشارين في المجلس الوطني وممثلي الحكومة الانتقالية وطاقم من الحركة الوطنية للإنقاذ ، استقبلهم حاكم ولاية وداي المنصوب حديثاً السيد إبراهيم ابن عمر محمد صالح بجانبه السلطات الإدارية والأمنية.



وأوضح رئيس المجلس الوطني الانتقالي في خطابه مبررات مجيئه إلى أبشي المتمثلة في تقديم واجب العزاء وتأكيد تضامن البرلمان المؤقت والحركة الوطنية للإنقاذ مع ضحايا الأحداث الاخيرة ، مشيراً إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وجههم للقيام بهذه الزيارة التضامنية نيابة عنه ، وأكد كبادي ان الوفد سيناقش مع ابناء دار وداي حول كيفية تعزيز السلم الاجتماعي والتعايش المشترك بين المجتمعات المحلية في دار وداي واسهام في عدم تكرار مثل هذه الاحداث.