









TCHAD رسالة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، إلى الأمة التشادية، بمناسبة العام الميلادي الجديد

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Décembre 2020





أيها التشاديين ، أيتها التشاديات ؛



مواطني الأعزاء.



كالمعتاد ، إنه من واجبي أن أوجه إليكم رسالة تهنئة على عتبة العام الجديد. أتمنى أن يكون عام 2021 لكل تشادي وتشادية، عام الرفاهية والازدهار. أتمنى بكل صدق أن يعزز العام الجديد التضامن الوطني والتلاحم الأخوي بين بنات وأبناء تشاد أكثر فأكثر.



مواطني الأعزاء ؛



إذا كان كل عام له نصيبه من الأحزان والأفراح ، فإن العام الذي ينتهي كان بشكل خاص عاما قاسيا بالنسبة لبلدنا. فبالإضافة إلى أزمة النفط والطوارئ الأمنية المرتبطة بالتهديد الإرهابي الذي وضع البلاد على المحك في السنوات الأخيرة ، أضيف إلى ذلك تحدٍ آخر واسع النطاق. في الواقع ، فإن وباء كوفيد -19 الذي يجتاح العالم لم يسلم منه بلدنا. لقد تأثر المواطنين ونسيجنا الاقتصادي بأكمله بشدة بهذا الشر الكوكبي.



وإدراكا منها للعواقب المتعددة الأبعاد للوباء ، فقد اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لمساعدة المواطنين ودعم الفاعلين الاقتصاديين.



ولكن ، كما نرى ، فإن كوفيد -19 لم ينته بعد. مستمرين في تسجيل حالات الإصابة الجديدة بانتظام. بل إن الوضع ساء في الأيام الأخيرة ، لا سيما في أنجمينا.



يمكن أن يؤدي استئناف هذا الوباء إلى عواقب وأضرار لا توصف إذا تركت دون رادع. وعليه، تم توجيه الحكومة إلى اتخاذ التدابير القوية اللازمة لوقف انتشار الوباء.



كذلك يجب أن يفرض التماسك والتضامن والمواطنة الصالحة بشكل دائم سلوكنا الفردية ، من أجل استجابة جماعية فعالة ودائمة في هذه المعركة المريرة ضد فيروس كورونا. وفي هذا الصدد ، أود أن أصر على احترام الإجراءات الاحترازية ، إنها بلا شك السلاح الأول ضد هذا المرض الفتاك.



مواطني الأعزاء ؛



يجب أن يكون التماسك والتضامن والوطنية التي أوصي بها مرجعنا المشترك. لا يمكننا بناء أي شيء دائم ، إذا لم تكن هذه القيم الأساسية خاضعة لتكيفنا الفردي والجماعي. إنها لمناسبة في بداية هذا العام الجديد أن أحثكم ، أيها المواطنون الأعزاء ، على تدارك الخطر المجتمعي.



لقد تأثرنا جميعًا بقلق وفزع عميقين من الاشتباكات الدامية التي وقعت في عدة مناطق. لا يمكن تصور مثل هذه الدرجة من العداء والكراهية بين المجتمعات. لا شيء ، ولا شيء على الإطلاق يمكن أن يفسر اندلاع هذا العنف. وفي هذا الصدد، أود أن أجدد التعليمات الصارمة التي أعطيت للوزارات المختصة من أجل التطبيق الحرفي لمختلف الإجراءات القوية والحيوية المحددة للتعامل مع النزاعات المجتمعية.



يجب تنفيذ عمليات نزع السلاح بكل الصرامة والمسؤولية المطلوبة. أكرر مرة أخرى بأن القوة يجب أن تظل مع القانون. يجب أن نفهم جميعًا أن ديناميكية التماسك الوطني والتعايش السلمي ، التي بُنيت بصبر وحماس ، لا يمكن التشكيك فيها.



ومما لا شك فيه أن الأساس المتين للأمة هو العيش معًا والوئام المجتمعي وسيزل كذلك. في الواقع ، يمكننا معًا ، إخوتي وأخواتي الأعزاء ، مواجهة التحديات من جميع الأنواع ومواصلة مسيرتنا نحو طريق التنمية الشاملة والموحدة.



مواطني الأعزاء ؛



في مجال التنمية الاقتصادية ، أود أن أشير إلى أن البلاد وتستعيد تدريجيا كل صفاتها المميزة على الرغم من الأضرار المضاعفة الناتجة عن الأزمة النفطية والأمنية.



أن أساسيات اقتصادنا تدفعنا إلى التفاؤل. وبحسب التوقعات ، سيبلغ معدل النمو لدينا في عام 2021 ، بدعم من القطاع النفطي وغير النفطي 5.1٪. سيتم تحفيز هذا المنظور الاقتصادي الواعد من خلال خطتنا الرئيسية الطموحة للتصنيع وتنويع الاقتصاد الذي يرتكز على القطاعات الواعدة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.



علاوة على ذلك ، فإن الخطة الوطنية للتنمية 2021-2026 ، التي ستعتمد على القطاعات الواعدة مثل الطاقة ، والبنية التحتية ، والاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري ، ستكون لها فضل في رفع اقتصادنا إلى مستوى أهدافنا التنموية والازدهار الاجتماعي.



من الواضح أن ديناميكية القطاع الخاص منتظرة بفارغ الصبر في هذه المرحلة الحاسمة من الانتعاش الاقتصادي. تعتمد الدولة بشكل كبير على مساهمة كل أولئك الذين لديهم ميل للمشاركة في التنمية الاقتصادية للأمة. وفي هذا الصدد أشيد بجميع الفاعلين الاقتصاديين الذين أظهروا مرونة مثالية وسلوكًا كريماً خلال هذه السنوات الصعبة.



ستجعل الحكومة بطبيعة الحال من واجبها دعم الفاعلين الاقتصاديين بحزم لتمكينهم من أداء دورهم بالكامل.



سيتم إنشاء مجلس رئاسي لتحسين مناخ الأعمال لدفع ديناميكية فعالة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.



التشاديين والتشاديات ؛



مواطني الأعزاء ؛



من أجل رفع التحدي المتمثل في التنمية ، يجب أن يكون العمل هو مفتاح نجاحنا. السلطات العامة ، والجهات الفاعلة في العالم الريفي ، والعاملين في القطاعين العام والخاص ، يجب على كل واحد أن يلعب دوره في المجال الذي يختاره.



وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع العام ، أود أن أرحب بالتنفيذ التدريجي للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والتجمع النقابي. حتى هذا التاريخ ، تم ترجمة جميع نقاط الاتفاقية إلى أرض الواقع ويتبقى 15٪ فقط من الزيادات العامة الخاصة (AGS ) والتي سيتم تطبيقها في مطلع عام 2021 وفقًا لشروط الاتفاقية. كذلك إن سير عملية تسوية الآثار المالية للزيادات وإعادة التصنيف هو في المسار الصحيح.



وفي هذا الصدد، أشجع الحكومة والتجمع النقابي على تفضيل الحوار وتوقيع ميثاق اجتماعي لمدة ثلاث سنوات في أقرب وقت ممكن. ويعتبر هذا أكثر من ضرورة لأن الإضرابات المتكررة تؤثر سلباً على أداء الإدارة العامة وبالتالي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.



وبالحديث عن العمل الذي أساس التنمية ، أود أن أشير إلى أن عملية توظيف 20 ألف شاب في الوظيفة العامة تسير بوتيرة مستدامة وسنحقق التزامنا . حتى هذا التاريخ ، بلغ عدد الذين تم بالفعل توظيفهم 6.596 .



مواطني الأعزاء ؛



إن الموقع الجغرافي الخاص لبلدنا قد وضعنا في قلب العديد من بؤر عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وعلى الرغم من الإجراءات التي نقوم بها في الميدان لدحر الخطر الإرهابي ، إلا أن الشر لا يزال قائما وبالوحشية. ومن الواضح أننا انطلقنا إلى حرب طويلة وشاقة نظرًا لأبعادها غير المتكافئة.



ولمواجهة هذا الترس ، يجب على كل واحد منا أن يفهم بأنه معني بهذا الصراع الحيوي. إذا تواجه قوات الدفاع والأمن البواسل العطش والتعب والطقس السيئ الذي يمكن تصوره بشكل يومي لإحباط الأعمال الإجرامية للإرهابيين ، يجب على السكان المدنيين ، من جانبهم ، التحلي باليقظة في كل البلاء وعدم إتباع مروجي الأفكار السيئة والغامضة.



لا يسعني إلا أن أهنئ عناصر قوات الدفاع والأمن الباسلة والجريئة ، الذين على حساب حياتهم ، يحمون تشاد والتشاديين ، وخارج حدودنا ، من الأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية.



مواطني الأعزاء ؛



سيكون عام 2021 عام انتخابات. سيتم استدعاء الناخبين ليختاروا بحرية وديمقراطية من سيرأس مصير البلاد وأولئك الذين سيمثلون الشعب في الجمعية الوطنية. وفي هذا الصدد ، خصصت الحكومة موارد هائلة لتمكين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومنسقية الإطار الوطني للحوار السياسي من أجل تنفيذ العملية بنجاح ، حيث أن إجراء عملية مراجعة كاملة لسجل الناخبين تثبت ذلك. يجب أن يكون الإجماع الذي يشكل حيوية ديمقراطيتنا دائمًا بوصلة حياتنا الديمقراطية.



أن العمليات القادمة مهمة وتتطلب المشاركة الكاملة من جميع المواطنين وجميع الفاعلين المعنيين. لذلك أناشد بالشعور الوطني والمدني لجميع المواطنين وأدعوهم للخروج بأعداد كبيرة للوفاء بواجبهم المدني.



يجب على الهيئات المختصة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وبدون نزاع. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات هي عملية المنافسة بين الخصم فقط وليس بين الأعداء.



التشاديين والتشاديات ؛



مواطني الأعزاء.



في بداية العام الجديد ، أدعو كل واحد منا لاحتضان المستقبل تحت منظور الأمل. إن مستقبل أمتنا مشرق ولا يُسمح بأي شكل من أشكال التشاؤم. وبالتدريج وحتما ، ستواصل تشاد مسيرتها نحو التقدم والحداثة.



إن القرارات القوية التي أقرتها المنتدى الوطني الشامل الثاني وإصدار الدستور الجديد المعدل يجب أن تكون مرشدا لهذه المسيرة العظيمة. وفي هذا الصدد ، إنه من الضروري للغاية إعادة الدولة والأمة إلى قلب كل أعمالنا.



عام جديد سعيد 2021.



فليبارك الله بلدنا الجميل.



تعيش تشاد.





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