سلا: تنظم احتفالات المولد النبوي الشريف





مجمعة النهضة إلاسلامي يحتفل بالمولد النبوي الشريف مسا اليوم 17/10/2021 في قزبيضة حاضرة اقليم سلا. بحضور المحافظ محافظة كميتي. آدم حسن فدة .



احتتح الحفل باي من ذكر الله الحكيم من الشيخ محمد عمر

بعد ذالك كلمة ترحيبية من الشيخ مجمع النهضة إلاسلامي الشيخ الشريف جبرين موسى. شكر الحضور لتلبيتهم لهذا الحفل، من ثم عطر الحفل بمدايح نبوية مع مختلف فرق المادحين من داخل المدينة والوافدين من القرا والزوايا.



فى كلمته رئيس المجلس الاعلى للشوؤن إلاسلامية الشيخ أحمد بخاري جدي شاكرا الحضور على تلبية هذا الحفل الميمون وتناول في حديثه للسيرة النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشمايله، واخلاقه الحميدة لقوله تعالى (وانك على خلق عظيم).كما تناول ايضا مكانته في نبوة قريش حيث كان عطوفا رحيما عليهم كان المثل الاعلى. كما حث الحضور على حب النبي لقوله صلى الله عليه وسلم ( من احبني كان معي في الجنة)



في قطابه محافظ محافظة كميتي السيد: آدم حسن فدة. تحدث من خلاله عن وحدة الصف وتوحيد القلوب بين الامة إلاسلامية. وقال لا مكان للمنافقين.وتطرق ايضا الى حب الوطن وقال نحن غيورون على هذا الوطن ودعا الابا الى تعليم وتربية اولادهم عربية دينية اسلامية والى حب الوطن.



وكما دعا فقامته المواطنين الى التعايش السلمي بين ابنا الوطن. والمصالحة بين الخلافات القبلية، لقوله تعالى ( انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم)





