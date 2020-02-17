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سودان : تتويج سلطان عموم الداجو بالسودان // جعفر أمون كسفورك


Alwihda Info | Par Adam Ibrahim Adam - 17 Février 2020 modifié le 17 Février 2020 - 00:08


سودان : تتويج سلطان عموم الداجو بالسودان // جعفر أمون كسفورك
في ليلة البارحة السبت الخامسة عشر من شهر فبراير نظمت قبيلة الداجو بالخرطوم والولايات والأقاليم كرنفال تتويج السلطان جعفر إبراهيم آدم سليمان بقاعة الصداقة في  الخرطوم وسط حضور كبير من الإدارات الاهلية بولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة وقضارف وكسلا بين أهازيج الفرح وزغاريد القرمصيص والرقصات الشعبية. 
 وقد  شهد اللقاء أحد أهم  فنون وثقافات قبيلة الداجو كالغناء الشعبي والفرنقبية ، والتمنج وغيرها من الإيقاعات التي تميز بها الشعب الداجاوي.
ومن جانبه أشاد السلطان جعفر أمون كسفورك بالدور الذي  تقوم به قبيلة الداجو في التعايش السلمي ورتف النسيج الاجتماعي  بين مكونات الشعب السوداني خاصة في دارفور فقد لوحظ التعايش السلمي  بين القبائل  التي احتضنتهم قبيلة الداجو. وأخيرا شكر السلطان كل الحضور واللجنة التنظيمية ووفود الداجو الذين جاءوا من شتى  الولايات المختلفة وحتى الذين جاءوا من دولة تشاد الشقيقة، وحثهم على  المحبة والوئام والعافية  لكل ابناء قبيلة الداجو الذين شاركوا في هذا الكرنفال.
وقد حضر المناسبة السلطان أحمد أيوب حسين علي دينار سلطان إقليم دارفور .
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