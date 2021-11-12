شاب يدهس طفلا وشرطي يعتدي على صحفي لموقع الوحدة انفو





دهس صبي يبلغ من العمر 15 عامًا كان يستقل سيارة طفلا بعد الظهر في 11 نوفمبر على محور دمبي - وسوق الغلى.



طاردته سيارات الأجرة ولجأ إلى عيادة "لا بريزدانس" مات الضحية التي تبلغ من العمر ثلاث إلى أربع سنوات على الفور ، حسبما أكد راكبي الدراجات النارية ، وشهود العيان



وصل ضباط شرطة من قسم شرطة مرسال في الدائرة السادسة بعد فترة وجيزة إلى مكان الحادث وألقوا القبض على منفذ الحادث هذا الأخير يدعي أنه طالب لم يكن لديه تصريح أو بطاقة مدرسية.



في مكان الحادث صفع ضابط شرطة مراسل وموقع الوحدة انفو يستنكر هذا العدوان وتعتزم تقديم شكوى.