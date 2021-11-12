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شرطي يصفع مراسل لموقع الوحدة انفو في انجمينا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Novembre 2021



شرطي يصفع مراسل لموقع الوحدة انفو في انجمينا

تعرض مراسل موقع الوحدة الإخباري للصفع على وجهه من قبل شرطي في جناح مرسال التابع لمديرية الدائرة السادسة أثناء تغطيته لحادث سير أدى إلى سقوط طفل شاب.

الصحفي شوشمبو أوآبي رافائيل الذي تلقى الصفع كان في مهمة تغطية بعد المضايقة تم إجلاء الصحفي إلى مقر الشرطة في الدائرة السادسة وأُجبر على توقيع وثيقة قبل إطلاق سراحه ، وفي بحوزته بطاقة صحفي إلا أن الشرطة لم تبالي.

بناء على هذا تدين هيئة تحرير لموقع الوحدة انفو بشدة هذا العمل وتعلن عزمها في تقديم شكوى ، وتستنكر خطأ الشرطة وتحث التوجيه العام للشرطة الوطنية على استدعاء رجالها لإصدار أوامر ضد مثل هذه الأخطاء الفادحة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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