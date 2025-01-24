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فضائح مالية وإدارية : SONEXHO تعلن عن نتائج تدقيق فندق راديسون بلو


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine Madjir - 24 Janvier 2025



فضائح مالية وإدارية : SONEXHO تعلن عن نتائج تدقيق فندق راديسون بلو

عقدت المديرة العامة للشركة الوطنية لاستغلال الفنادق، السيدة عايشة أحمد إدريس، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في فندق راديسون بلو. خلال المؤتمر، قدمت تفاصيل واضحة حول شركة SONEXHO التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم PR2017/05 الصادر في 30 أغسطس 2017، وتم التصديق عليها بتاريخ 26 أكتوبر 2023 بإنشاء النظام السياسي 3019/2023/PT/PM/MACPHTA. تمثل SONEXHO ولاية واحدة في ملكية المؤسسات التابعة لها، وتم تعيينها على رأس هذه الشركة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، الذي أعربت له عن عميق امتنانها على الثقة.

تفاصيل العقد مع مجموعة ريزيدور
وقعت الدولة عقداً مبدئياً مع مجموعة ريزيدور لإدارة فندق راديسون بلو. تم لاحقاً تعديل هذا العقد ليسمح لشركة SONEXHO بأن تكون المالك الجديد. وأوضحت أن راديسون تعمل كموظف خدمة ولا توظف أي موظف بشكل مباشر، حيث أن جميع موظفي الفندق هم موظفون في SONEXHO. وأضافت أن راديسون ليس لديها وضع قانوني.

عمليات التدقيق المالي
في ديسمبر 2023، قررت الشركة إجراء تدقيق مالي دقيق، ووقع الاختيار على شركة Ernest & Young في أبيدجان لإجراء التدقيق الحسابي لفندق راديسون بلو. وقد أظهر التدقيق مفاجآت كبيرة، حيث تم اكتشاف اختراق لنظام الفندق في 4 نوفمبر 2023، مما أدى إلى فقدان جميع بيانات برنامج أوبيرا (نظام إدارة الفنادق) منذ افتتاح الفندق وحتى ديسمبر 2024. وأصبح الفندق وكأنه قد تم افتتاحه للتو.

تقرير التدقيق النهائي
بدأت عمليات التدقيق في فبراير 2024، وتم تقديم التقرير النهائي في يوليو 2024 عبر الفيديو كونفرنس. وأشار التقرير إلى وجود سوء إدارة، ومخالفات تعاقدية، وعيوب في البنية التحتية، واستخدام معدات قديمة لم تتم صيانتها بشكل كافٍ. كما لاحظ التقرير عدم وجود معايير دولية في إدارة الفندق.

قرارات مجلس الإدارة
عقد مجلس الإدارة اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس في 16 يناير 2025، حيث تم تقديم تقرير ثانٍ يؤكد أن التدقيق المحاسبي لم يؤخذ بعين الاعتبار في أسلوب العمل، ولم يتم تنفيذ توصيات المراجعة السابقة. وأكد التقرير وجود تلاعب مالي وعيوب إدارية أدت إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية.


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