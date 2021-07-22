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TCHAD

قضية عبيدو بعد وزارة الأمن المباحث العامة تقدم شكوى


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Juillet 2021



قضية عبيدو بعد وزارة الأمن المباحث العامة تقدم شكوى

استدعت الشرطة القضائية صباح اليوم الموافق 22 يوليو ، الأمين العام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان السيد محمد نور عبيدو ، بعد لحظات تم نقله إلى المحكمة العليا واستقبل مدعي الجمهورية بمحكمة الدرجة الكبرى لدى مدينة أنجمينا ،بدوره حدد مدعي الجمهورية موعد لمحاكمة عبيدو يوم 15 سبتمبر المقبل.

بحسب مصدر مقرب من عبيدو أن القضية مازالت تحوم حول أسرى الحرب من عناصر جبهة فاكت ، سيما زعماء الخمس الذين اختفى أثرهم بين المخابرات العسكرية والمباحث العامة ورئاسة الجمهورية وفقا ما أدلى به عبيدو في مقابلة له على قناة تشاد24.

ذكر محمد نور عبيدو في المقابلة ان السلطات الأمنية طرفت خمس من زعماء فاكت وتم حبسهم في مقر الاستخبارات العسكرية ، من جانبها نقلت الأسرى إلى الوكالة الوطنية للأمن لكنها رفضت حجزهم ، وفقا لعبيدو أن هؤلاء الخمس أُحيلوا إلى رئاسة الجمهورية ، عبر المباحث العامة او الاستخبارات العامة.

بناء على هذا الشرح في اللقاء التلفزيوني والاستجواب قبل الأخير في الشرطة القضائية ، قدمت المباحث العامة شكوى لدى الشرطة القضائية.


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