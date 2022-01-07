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محامون : "أسر أصيل في خطر على المجلس العسكري حمايتها"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Janvier 2022



محامون : "أسر أصيل في خطر على المجلس العسكري حمايتها"

أعلنت مجموعة من المحامون لأسرة أصيل بأن حياة موكليهم في خطر ، وحثوا المجلس العسكري الإنتقالي على حمايتهم وفقا للمحامين ان الخطر لم تلاحق فقط السيد أحمد غزالي أصيل وشقيقه خضر غزالي أصيل بل يهدف الأسرة ككل.

في منتصف ديسمبر ، تم التحقق بوزير السابق والمدير الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحمد غزالي أصيل ، والجنرال خضر محمد أصيل الحارس الشخصي للرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو تحت حماية المديرية العامة للمخابرات ، و ذلك في إطار جريمة قتل التي وقعت فؤ 9 ديسمبر خيث قُتل العقيد نصر الدين خميس حسب الله برصاصة في سيارته حوالي الساعة 6 مساءً ، بالقرب من صيدلية بيقيناج في انجمينا.

أدى ذلك إلى الحادث إلى سن هجوم مسلح على منزل الوزير أحمد غزالي وشقيقه خضر مما اضطر السلطات الأمنية التشادية بعزلهم حماية وتحقيقا.


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