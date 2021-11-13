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محمد ديبي:"اليوم ، أولويتي هي التزاماتي ، أي ضمان استمرارية الدولة"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Novembre 2021



محمد ديبي:"اليوم ، أولويتي هي التزاماتي ، أي ضمان استمرارية الدولة"

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي ، في مقابلة مع فرانس 24 ، عن عدم استعداده لترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت الحالي مشيرا إلى أن التزامه في الرئيسي حاليا تنصب في جانب نجاح الانتقال.

قال "اليوم ، أولويتي هي التزاماتي ، أي ضمان استمرارية الدولة" ، رد محمد إدريس ديبي ، دون أن يتحدث بوضوح عن السؤال ، خلافًا لما قيل تشاد في اليوم التالي لوفاة المشير التشادي.

وتابع محمد إدريس ديبي إتنو : "إنه عبء ثقيل للغاية أن أفكر في نفسي مهمتي هي جعل الانتقال ناجحًا. أنا مسؤول الأول أتحمل مسؤولية ثقيلة للغاية. هذه المسؤولية لا تسمح لي بالتفكير."


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