محمد ديبي:"اليوم ، أولويتي هي التزاماتي ، أي ضمان استمرارية الدولة"



أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي ، في مقابلة مع فرانس 24 ، عن عدم استعداده لترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت الحالي مشيرا إلى أن التزامه في الرئيسي حاليا تنصب في جانب نجاح الانتقال.



قال "اليوم ، أولويتي هي التزاماتي ، أي ضمان استمرارية الدولة" ، رد محمد إدريس ديبي ، دون أن يتحدث بوضوح عن السؤال ، خلافًا لما قيل تشاد في اليوم التالي لوفاة المشير التشادي.



وتابع محمد إدريس ديبي إتنو : "إنه عبء ثقيل للغاية أن أفكر في نفسي مهمتي هي جعل الانتقال ناجحًا. أنا مسؤول الأول أتحمل مسؤولية ثقيلة للغاية. هذه المسؤولية لا تسمح لي بالتفكير."