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مدرس يتعرض للإصابة الخطيرة على كتفه ورأسه في البطحاء


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Novembre 2021



مدرس يتعرض للإصابة الخطيرة على كتفه ورأسه في البطحاء

جرح طالب في الصف الأول إعدادي في - محافظة كونجرون الفرعية - على بعد 35 كم من آتيا ، مدرسه لمادة الرياضة البدنية على كتفه طعنا بالعصى بعد أن طلب المعلم من الطالب المشاكس أن يبتعد.


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