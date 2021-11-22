جرح طالب في الصف الأول إعدادي في - محافظة كونجرون الفرعية - على بعد 35 كم من آتيا ، مدرسه لمادة الرياضة البدنية على كتفه طعنا بالعصى بعد أن طلب المعلم من الطالب المشاكس أن يبتعد.
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TCHAD
مدرس يتعرض للإصابة الخطيرة على كتفه ورأسه في البطحاء
Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Novembre 2021
جرح طالب في الصف الأول إعدادي في - محافظة كونجرون الفرعية - على بعد 35 كم من آتيا ، مدرسه لمادة الرياضة البدنية على كتفه طعنا بالعصى بعد أن طلب المعلم من الطالب المشاكس أن يبتعد.
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