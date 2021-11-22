مدرس يتعرض للإصابة الخطيرة على كتفه ورأسه في البطحاء



جرح طالب في الصف الأول إعدادي في - محافظة كونجرون الفرعية - على بعد 35 كم من آتيا ، مدرسه لمادة الرياضة البدنية على كتفه طعنا بالعصى بعد أن طلب المعلم من الطالب المشاكس أن يبتعد.