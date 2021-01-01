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مشير تشاد يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Janvier 2021



مشير تشاد يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي © PR
مشير تشاد يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي © PR
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في زيارة رسمية للبلاد، وقد جاء ظهر هذا الخميس إلى جرس للقاء مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ، حيث استقبله بمطار المدينة وزير الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين بالخارج السفير أمين أبا صديق ، الذي رافق كاستيكس إلى حيث مقر إقامة مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأم جرس واحد عقد الطرفان مشاورات جمعت الوفدين الفرنسي والتشادي .مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبعد أن رحب بالوفد الفرنسي تناول جانب من العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الأمنية الإقليمية والدولية .

وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن تطلع بلاده لتعميق وتعزيز العلاقات مع بلاد توماي . لاسيما المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في تشاد .وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس لقد تطرقنا مع مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن المواضيع المتعلقة بالتنمية ، الأمن ، والتجهيز لقمة دول مجموعة الساحل الخمسة وفرنسا التي تحتضنها انجمينا فبراير القادم على أعقاب قمة بو التنسيق الأمني في الساحل ، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية سيتطرق لها رئيسي البلدين بفرنسا في الأسابيع القادمة .وتعتبر فرنسا واحدة من أهم شركاء تشاد داخل القارة الأوروبية ، وأشار رئيس الوزراء الفرنسي بأن هناك فرصا كبيرة للتواجد في السوق التشادية الواعدة للاستفادة من البنية التحتية الجديدة .


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