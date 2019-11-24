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معرفة تقنيات الجماعات الإرهابية في تجنيد الشباب


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Novembre 2019 modifié le 24 Novembre 2019 - 12:24


معرفة تقنيات الجماعات الإرهابية في تجنيد الشباب
بوك حرام" هو الكتاب الجديد لأحمد يعقوب دابيو ، رئيس مركز دراسات التنمية والوقاية من التطرف. تم إتاحته لأولئك المتورطين في مكافحة التطرف العنيف ، وهو نوع من رسم خرائط لقدامى المحاربين بوكو حرام ، وذلك بفضل مهمة من الباحثين في أواخر مارس وأوائل أبريل 2018. الهدف الرئيسي من هذا النهج هو تمهيد الأرض لمشروع إعادة الإدماج الاجتماعي-المهني لبوكو حرام المنحل ومن ثم تحريض الجهات الفاعلة لدعم المشروع الذي يتألف من إلغاء التطرف بين الشباب ضحايا التطرف. "هذا النهج لا يمكن أن ينجح دون إشراك جميع الجهات الفاعلة. إذا لم تثير المهمة الأولى حماسة الدولة والشركاء ، فإن فوائدها لا تزال بداية لنوع من شراكة متطورة "، وفقا للمؤلف. في انتظار إحصائيات مهمة الدراسة الثانية لـ 2544 من قدامى المحاربين بوكو حرام الذين سيتدخلون في يناير 2020 ، قرر المركز نشر نتيجة المهمة الأولى التي نجحت في تحديد 2200 من المحاربين في عام 2018. من خلال هذه النتائج ، كان من الممكن إنتاج أول بيانات حول تقنيات تجنيد الشباب بوكو حرام ، التصنيف والخلفيات الاجتماعية لهذه الفئة من الأشخاص المرتبطين بالتطرف.

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