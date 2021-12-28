مناقشات جادة في المنتدى الوطني للشباب التشادي



تستمر فعاليات المنتدى الوطني للشباب التشادي وذلك في يومه الثاني بفندوق راديسون بلو ، تحت إشراف هيئة رئاسة يديرها المستشار حمادي إسحاق بخيت ، تم تقديم محاضرات عديدة على محور كشف دور الشباب أهمها تقييم ما تم تحقيقه من توصيات المنتدى الوطني للشباب التشادي في نسخته الأول ،وكما شهد المنتدى محاضرة حول دور الشباب في مكافحة الحروب الأهلية.



كانت المناقشات جادة والتفاعل مع المحاضرات مرتفع ، حيث تداخل المشاركين بينهم معلقا ومضيفا وآخر معقبا ومنتقدا ، يتسابق الشباب في الحصول على الميك للتعبير عن آراء حول القضايا المناقشة.



كما شهد المنتدى نوع من الإضطراب بين منظمي الحوار وطالبو المداخلات ، الأمر الذى أدى إلى انزعاج بعض الحضور.