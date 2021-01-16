نائب الرئيس السوداني متوقع وصوله إلى تشاد

يتوجه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو إلى دولة تشاد برفقة وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد ،

الهدف من الزيارة هو التنسيق حول القضايا وكافة الموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك بين البلدين ، وذلك بحسب ما نشره الفريق على صفحته في الفيسبوك.