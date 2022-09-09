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وزارة البنية التحتية وفك العزلة/تعيينات


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2022



وزارة البنية التحتية وفك العزلة/تعيينات

بموجب المرسوم رقم 2949/ر م ع ا/روا/و ب ت ف ع/2022 الصادر في 09 سبتمبر 2022، عُيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البنية التحتية وفك العزلة:

الإدارة العامة للبنية التحتية والنقل:

المدير العام: السيد حسين سيدي يوسفمي، خلفاً للسيد عباس عبد الكريم غزالي، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛

المدير العام النائب: السيد مولدوم بوري بدا، خلفاً للسيد حسين سيدي يوسفمي ، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛

إدارة حماية تراث الطرق:

المدير: السيد جيكولمباي جيسلين، خلفاً للسيد أنجامي يوسوبو عثمان، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى؛

إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ:

المدير: السيد أنجامي يوسوبو عثمان، خلفاً للسيد جيكولمباي جيسلين، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.


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