وزير الأمن : "لا عفو ولا وساطة ولا تساهل مع المخالفين للإجراءات الأمنية"



أطلق وزير الأمن العام والهجرة ، اللواء سليمان أبكر ، رسميا الإجراءات الأمنية التي فرضتها الجهات الأمنية لمواجهة تحدي انعدام الأمن على مستوى الدولة ، خاصة في العاصمة.



وتطبيقا لهذه الإجراءات التي نتجت عن الاجتماع الأمني ​​الذي عقد برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، قال وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبكر : "هذه المرة لا عفو ولا وساطة" مضيفا ولن تتسامح قوات الدفاع والأمن مع أي شخص يخالف هذه الإجراءات أو يحاول انتهاكها بأي شكل من الأشكال.



وأضاف: "هذه الإجراءات ستكون صارمة وإلا إلى الأبد وليست كالحملة السابقة وهي الآن في النظام المنظم للنظام".



وطالب قوى الدفاع والأمن بالتنفيذ الكامل لهذا القرار.

