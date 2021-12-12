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وزير الأمن : "لا عفو ولا وساطة ولا تساهل مع المخالفين للإجراءات الأمنية"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Décembre 2021



وزير الأمن : "لا عفو ولا وساطة ولا تساهل مع المخالفين للإجراءات الأمنية"

أطلق وزير الأمن العام والهجرة ، اللواء سليمان أبكر ، رسميا الإجراءات الأمنية التي فرضتها الجهات الأمنية لمواجهة تحدي انعدام الأمن على مستوى الدولة ، خاصة في العاصمة.

وتطبيقا لهذه الإجراءات التي نتجت عن الاجتماع الأمني ​​الذي عقد برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، قال وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبكر : "هذه المرة لا عفو ولا وساطة" مضيفا ولن تتسامح قوات الدفاع والأمن مع أي شخص يخالف هذه الإجراءات أو يحاول انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "هذه الإجراءات ستكون صارمة وإلا إلى الأبد وليست كالحملة السابقة وهي الآن في النظام المنظم للنظام".

وطالب قوى الدفاع والأمن بالتنفيذ الكامل لهذا القرار.
 


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