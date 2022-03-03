









TCHAD وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف عن محتوى مجلس الوزراء العادي

Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Mars 2022







انعقد مجلس الوزراء العادي يوم الخميس 3 مارس 2022 برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، رئيس الجمهورية ، رأس الدولة كان هناك بند واحد فقط على جدول الأعمال: تقديم أعضاء الحكومة الجدد ، تلاه بيان من رئيس المجلس العسكري الانتقالي مجلس الوزراء.



وشكر رئيس الوزراء الانتقالي ، في كلمته الافتتاحية ، نيابة عن الفريق الجديد ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي رسميًا على الثقة التي أولها له وثقة كل عضو في حكومته. وأكد التزامه والتزام فريقه بالعمل بلا كلل إلى جانب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقيادة العملية الانتقالية وضمان رفاهية السكان.



في ثنايا تقديمه لأعضاء فريقه الجديد ، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتكون من نساء ورجال مصممين لديهم إمكانات إصلاحية للتغلب على تحديات اليوم وإنهاء الانتقال.



بعد رئيس الوزراء ، هنأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي أعضاء الفريق الحكومي الجديد وأشار إلى أن الجمهورية دعتهم ، من بين العديد من التشاديين الآخرين الذين يتمتعون بنفس الكفاءة ومنغمسين في القيم الجوهرية ، للاضطلاع بهذه المسؤولية الهامة الموكلة السياق الحالي والالتزامات المقطوعة للشعب التشادي.



أصر رئيس الدولة على مسؤولية الحكومة في ضمان سلامة مواطنينا وكذلك ممتلكاتهم ، وضعت الصراعات المميتة في الأسابيع الأخيرة التماسك الاجتماعي والسلام العام على المحك ، لا يمكن أن يكون هناك أمن لمواطنينا بدون دولة قوية تمامًا مثل ، لا توجد دولة قوية توفر الحماية إذا كان المسؤولون على جميع المستويات لا يتحملون مسؤولياتهم بالكامل ، يجب على الدولة ضمان سلطتها في جميع الظروف ولا أحد فوق قوانين الجمهورية.



وحث الحكومة على ضمان ثبات وقوة السلسلة الأمنية والقضائية تجاه جميع أولئك الذين قد يغريهم تحدي سلطة الدولة.



يشمل الضمان الأمني ​​لمواطنينا واجب الإشراف الآمن من قبل الشرطة على المظاهرات السلمية المصرح بها ويجب أن يكون قادرًا على التوفيق بين ممارسة القانون وضرورة النظام العام دون تجاوز.



وأعرب رئيس الدولة عن أسفه لأن التقاعس عن خدمات الدولة هو الأساس لشكل آخر من أشكال انعدام الأمن: انعدام الأمن على الطرق الذي يتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى كل عام.



وأصدر تعليمات صارمة للحكومة لإعادة النظام في قطاع النقل مع تحسين نوعية البنية التحتية لهذا القطاع.



بالإضافة إلى ذلك ، لفت رئيس الدولة انتباه الحكومة إلى الإشراف والصرامة اللازمين لإنشاء الكانتونات وغيرها من المشايخ التقليدية. في هذا الصدد ، يتم تعليق أي إنشاء كانتونات جديدة حتى إشعار آخر.



على الصعيد الاقتصادي ، أشار رئيس الدولة إلى أن الزيادة الدورية في سعر برميل النفط لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تجعلنا نغفل عن سياستنا في ترشيد الموارد العامة. وأشار إلى أن دفع الرواتب وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية والأمن والاستعداد للحوار الوطني تشكل أولويات مطلقة ويجب أن تكون في صميم عمل الحكومة.



وإدراكًا منه للإحساس القوي بتوقع الشباب فيما يتعلق بالحكومة ، دعا رئيس الدولة الحكومة إلى تسريع عملية تعيين 5000 موظف مدني جديد وفقًا لقانون المالية لعام 2022 ، مع الإصرار على مبادئ الإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص في عملية التوظيف.



دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة ، في مقاربته لبناء تشاد جديدة ، أعضاء الحكومة إلى إعطاء الأولوية للمصلحة العليا لبلدنا ، لتنمية روح الفريق ، احترام التسلسل الهرمي والتضامن الحكومي الفعال مع إبعاد الحسابات والطموحات الشخصية والسياسية.



كما لفت رئيس الدولة انتباه الفريق الجديد إلى التغييرات المنهجية في المديرين التنفيذيين للإدارات الوزارية بعد التعديلات الحكومية.



كما ذكر الحكومة بالاحترام الصارم لقانون التكافؤ فى الوظائف الانتخابية والاختيارية. يجب ألا يخضع هذا الالتزام لأي تراجع.



وختم رئيس الدولة متمنياً النجاح للفريق الجديد ، دعا أعضاء الحكومة إلى تبسيط المعلومات وزراعة اتصال حكومي متناغم.



وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالرحمن غلام.





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