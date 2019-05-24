يدين مركز دراسات بشدة أولئك الذين يثيرون الكراهية والانقسام من خلال نشر التسجيلات الصوتية على الشبكات الاجتماعية.

بيان صحفي



يتابع مركز دراسات التنمية والوقاية من التطرف عن كثب الوضع السائد في شرق تشاد في واداي. تعرب عن أسفها العميق وتحث الأطراف المشاركة في النزاع على احترام شهر رمضان المبارك ووقف جميع الأنشطة التي من المحتمل أن تؤثر على التعايش السلمي. كان الصراع بين الرعاة والمزارعين دائمًا وقد تم تسويته دائمًا من خلال الحوار والمصالحة. في الواقع ، يدين مركز دراسات تطوير ومنع التطرف بشدة أولئك الذين يثيرون الكراهية والانقسام من خلال نشر التسجيلات الصوتية على الشبكات الاجتماعية. يعرب مركز دراسات التنمية والوقاية من التطرف عن أسفه لأن عدم استقرار السودان بدأ يؤثر على الأراضي التشادية ويدعو اللواء هميتي إلى تحمل مسؤولياته لمنع تصدير ميليشياته للأسلحة. إلى الأراضي التشادية. أخيرًا ، سيرسل المركز وفداً إلى شرق البلاد للمساعدة في تهدئة التوتر ولعب دور الوسيط في تعزيز السلام والاستقرار والتماسك السلمي.



د. أحمد يعقوب دابيو

رئيس مركز الدراسة

لتنمية ومنع التطرف