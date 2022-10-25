

في 20 أكتوبر، كانت العاصمة التشادية نجامينا وعدة مدن أخرى في البلاد مسرحًا لاشتباكات نادرة بين قوات الأمن والمتظاهرين. وقد أسهم إسهاما كبيرا في هذه العملية من خلال أعمال الاحتجاج هذه على تمديد فترة الانتقال لمدة 24 أشهر والإبقاء على رئيس المرحلة الانتقالية محمد إدريس ديبي إيتنو على رأس السلطة. أفادت مصادر رسمية عن مقتل 50 شخصًا في جميع أنحاء الأراضي الوطنية وإصابة المئات بحرق عدد لا يحصى من المباني الخاصة والعامة.

يشعر مركز الدراسات بالفزع والغضب من هذه الأحداث المؤسفة، والتي من المحتمل أن تغذي دوامة العنف وتغرق الأمة التشادية في هاوية جهنمية. علاوة على ذلك، لا يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال غير اللائقة التي تفتقر إلى الإنسانية. وتذكّر اللجنة بالحاجة إلى الحوار. ومن المناسب تشجيع التسامح والاستجابات السلمية .

ويدعو السلطات التشادية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التحلي بمزيد من اللباقة. وبعد ماض مضطرب، ينبغي توجيه الطاقات نحو تضافر الإجراءات من أجل بناء هذه الدولة. لذلك سيكون من الضروري إبعاد أي سلوك تخريبي عن هذا المنطق.

وأخيرا، سيطلق المركز في الأيام المقبلة حملة توعية بشأن التعايش السلمي، والعيش معا، ومنع نشوب الصراعات، وتعزيز الحوار.

حرر في نجامينا، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022

السيد كويابي نارسيس بركا

موظف الاتصالات