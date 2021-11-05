​أحمد جدة يقود بعثة إلى الخرطوم والخليج في إطار الحوار الوطني التمهيدي



غادر صباح اليوم بعثة من اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل العاصمة انجمينا متجها إلى الخرطوم ذلك في إطار التشاور المبدئي للحوار التمهيدي.



الدكتور أحمد جدة يرأس بعثة الخليج برفقة كل محمد النضيف وصفية يوسف الامين متجهين الا الخرطوم في بعثة الحوار الوطني ، وأشارت البعثة إلى أنها تستهدف الدول العربية الخليجية.



ستقوم البعثة بجمع التوقعات والمقترحات من الجالية التشادية في الخليج بالإضافة إلي زعماء الجمعيات المدنية.



ومن المواضيع التي ستناقش مع القوى في الخرطوم والخليج : السلام ، والتماسك الاجتماعي ، والمصالحة الوطنية ، وشكل الدولة ، والدستور ، والإصلاحات المؤسسية ، والعملية الانتخابية ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.