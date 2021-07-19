​الصحفي عباس محمود طاهر أمينا عاما لاتحاد صحفيي دول الساحل



بمبادرة من نقابة الصحفيين الموريتانيين ، و على هامش مؤتمرها الرابع ، المنعقد خلال يومي 16 و 17 يوليو 2021 في نواكشوط، اجتمع في جمعية عمومية تأسيسية مسؤولو جمعيات ونقابات الصحفيين التالي أسمائه :



1 - جمعية الصحفيين ببوركينا فاسو .



2 - الاتحاد الوطني للصحفيين بمالي.



3 - نقابة الصحفيين الموريتانيين.



4 - جمعية الصحفيين بالنيجر .



5 - اتحاد الصحفيين التشاديين .



و انطلاقاً من الروابط الجغرافية والثقافية التي تربط دول المنطقة، ونظراُ للتحديات الأمنية والمناخية والاجتماعية التي تواجه شعوب المنطقة؛

واعتباراً لتشابك وتعقد قضايا التنمية في منطقة الساحل والحاجة الماسة الى مشاركة كافة القطاعات ومساهمتها بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة بدول المنطقة؛



وإدراكاً للدور المهم الذي تؤديه وسائل الاعلام في توعية وتوجيه سكان دول المنطقة بمن أجل توحيد الجهود ودعمها و اعتباراً لأهمية التعاون والتنسيق بين اتحادات ونقابات الصحفيين في دول الساحل ؛



فقد أنشأوا هذا اليوم 17 يوليو 2021 ، هيكلًا يسمى: اتحاد صحفيي دول الساحل.



من بين أهم أهداف الاتحاد:



1 - دعم جهود دول الساحل الهادفة إلى ضمان أمن دول المنطقة واستقرارها وتنميتها.

2 - إنشاء إطار دائم للتشاور والتعاون وحشد الجهود والتنسيق بين نقابات وجمعيات الصحفيين من دول الساحل.



3 - تعزيز وتطوير القدرات المهنية للصحفيين من دول الساحل للعمل الصحفي القوي والفعال في المنطقة.



4 - تشجيع المهنية وحماية حرية الصحافة في دول المنطقة.



5 - تنفيذ برامج مشتركة لصالح الصحفيين في دول المجموعة.



في نهاية الجمعية العمومية التأسيسية تم تشكيل المكتب التنفيذي ، ويتكون من:

الرئيس: السيد / محمد سالم ولد الداه (موريتانيا)



الأمين العام: السيد/ عباس محمود طاهر (تشاد)



نائب الأمين العام: السيد / مامان ساني سول مانزو (النيجر)



أمين الصندوق : السيد/ داودا كونتي (مالي)



الأمين المكلف بالبرامج والمشاريع: السيد / أووبا بكاري (بوركينا فاسو)



اتحاد صحفي دول الساحل مفتوح للصحفيين والمنظمات المهنية التي تعمل من أجل نفس الأهداف ، ويقع مقره الرئيسي في مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا.



يتقدم اتحاد صحفي الساحل بخالص الشكر والثناء للسلطات الموريتانية وعلى راسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ود الشيخ الغزواني للاهتمام الذي يوليه لقضايا الساحل وبشكل خاص لاهتمامه بقضايا الحريات الاعلامية بإنشاء اللجنة الوطنية للإعلام .

وبهذا الصدد فإننا نلتمس من السلطات الموريتانية تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومنها منح اتحادنا الوليد مبنى ليستضيف مقر الاتحاد بمدينة نواكشوط التي اخترناها مقرا رئيسيا لاتحاد صحفي دول الساحل.

كما يهنئ اتحاد صحفي دول الساحل نقابة الصحفيين الموريتانيين لدورها الريادي و لعقدها مؤتمرها العام الرابع، كما يشجعها على متابعة سيره في اطار الوحدة والوئام بين الزملاء الموريتانيين من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأعضاء، ويشكر الرئيس محمد السالم ولد الداه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الموريتانية الأصيلة.

حرر في نواكشوط في 17 يوليو 2021

الموقعون :



1 - عن نقابة الصحفيين ببوركينا فاسو:

السبد/ اوبة بوكاري



2 - عن الاتحاد الوطني للصحفيين بمالي:

السيد/ فقرا فيانقي

3 - عن نقابة الصحفيين الموريتانيين:

السيد / محمد سالم ولد الداه

4 - عن نقابة الصحفيين بالنيجر:

السيد /مامي ساني سول مانزو

5 - عن اتحاد الصحفيين التشاديين:

السيد/ عباس محمود طاهر