​رئيس المجلس العسكري : من الضروري تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات



احتفلت اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل بالدورة السادسة والثلاثين تحت شعار : "الشباب واستعادة الأراضي والأنظمة الغذائية المنتجة " تداخل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وزعيم الدوري للجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل مخاطبا رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة حيث ركز في خطابه على مسألة تأهيل الشباب واستغلاله في تنمية الدول.



في خطابه ، أعطى الرئيس الحالي اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل الأولوية ضرورة تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والموارد والثقة التي يحتاجون إليها ، في سياق تتزايد فيه تحديات تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان.



قال الرئيس الحالي لاللجنة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف : "لا يوجد نقص في الفرص لحل مشكلة تشغيل الشباب. الحلول موجودة" ، لا سيما من خلال استعادة المساحات الخضراء واستخدامها.



الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل هي : بوركينا فاسو ، بنين ، الجزر الأخضر ، كوت ديفوار ، غامبي ، غينيا ، غينيا بيساو ، مالي ، موريتانيا ، النيجر ، السنغال ، تشاد وتوغو.