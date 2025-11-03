Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 3 Novembre 2025



​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

قام صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية، السيد عبد المجيد عبد الرحيم، بزيارة إلى المستشفى الجامعي المرجعي الوطني في نجامينا، برفقة أعضاء النقابة العامة للأطباء، وذلك على خلفية حادثة الحريق المأساوي التي اندلعت في حي عطرونة بتاريخ 31 أكتوبر، وأسفرت عن وفاة أسرة كاملة.

وخلال الزيارة، عقد الوزير لقاءً مع الكوادر الطبية ومديري الأقسام بالمستشفى، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة المصابين بعد نقلهم لتلقي العلاج الأولي.
وتبيّن أن الفريق الطبي المناوب رفض استقبال الضحايا بحجة عدم توفر قسم متخصص في الحروق، وأصر على نقلهم إلى مستشفى الأم والطفل، حيث فارقوا الحياة أثناء الطريق دون تلقي الإسعافات الأولية.

وأعرب الوزير عبد المجيد عبد الرحيم عن أسفه الشديد لما حدث، واصفًا سلوك بعض العاملين في المستشفى بأنه "إخلال صريح بالواجب الطبي والإنساني"، مؤكدًا أن تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين يجب أن يكون أولوية مطلقة في جميع الحالات الطارئة.

وفي ختام زيارته، أعلن الوزير عن فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدًا أن وزارة الصحة لن تتهاون في مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين وكرامتهم.


