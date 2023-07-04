​وفد تشادي رفيع المستوى يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل تطوير العلاقات وتوسيعها



ناقش وفد وزاري رفيع المستوى مع اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتشاد ودعمهما في الخروج من المرحلة الانتقالية.



يرأس هذا الوفد وزير الدولة ووزير الخارجية السفير محمد صالح النظيف ويرافقه وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية ومستشار الشؤون الإفريقية والشؤون الإفريقية. الشؤون الدولية برئاسة الجمهورية ، والقائم بالأعمال بسفارة تشاد في مملكة بلجيكا.



وقد لقي الوفد التشادي بقيادة رئيس الدبلوماسية التشادية ترحيبا حارا من قبل رئيسة اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ، دلفين برونك.



وركزت المباحثات بين الوفد التشادي وأعضاء اللجنة السياسية والأمنية على التعاون والتحديات التي تواجه تشاد ، بما في ذلك الانتقال السياسي الجاري ، والأزمة في السودان المجاور ، والوضع الأمني ​​في المنطقة ، ومكافحة الإرهاب.



وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في تشاد.



كما ناقشا العلاقات الدبلوماسية القديمة جدا بين تشاد وألمانيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



كما أكد محمد صالح النظيف على أهمية التعاون الدولي في حل هذه القضايا ، معربا عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل.