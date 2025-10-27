​« Communauté Douce » : CNPCIC offre l’eau potable à plus de 40 000 habitants au Tchad

Les employés de la CNPC et les habitants de la communauté célèbrent ensemble la mise en service du nouveau puits d’eau
Au cours de la mise en œuvre du projet, la CNPCIC a mené des enquêtes approfondies dans les communautés locales, procédé à un choix scientifique des sites de forage, et soumis chaque puits à des tests rigoureux de qualité de l’eau, afin de garantir une eau potable sûre et fiable. La CNPCIC a également mis en place un mécanisme d’inspection et de maintenance rigoureux : les puits endommagés ou asséchés sont réparés ou re-forés en temps voulu, assurant ainsi la continuité et la stabilité de l’approvisionnement en eau. Rien qu’au premier semestre 2023, 51 puits ont été réparés ou entretenus.
L’ambassadeur de Chine au Tchad, M. Wang Xining, et son épouse, ainsi que M. Liu Henian, Le président de la CNPCIC, rendent visite aux enfants de l’école primaire du village de Koudalwa CNPCIC et SHT font conjointement don de fournitures médicales pour soutenir les services de santé de la communauté du champ pétrolifère.
En parallèle, autour du programme “Communauté Douce”, CNPCIC Tchad a également mené de nombreux projets sociaux dans les domaines de l’éducation, des infrastructures routières, de la santé et de l’aide humanitaire. La CNPCIC a, entre autres, financé la construction de la primaire de l’Espoir de Koudalwa, la réfection de plusieurs routes communautaires, la donation de 1600 moustiquaires à 21 villages, ainsi que la construction d’un service de maternité et d’un dispensaire mobile. Ces initiatives ont contribué à améliorer les services.
La mise en œuvre du projet a favorisé la formation de cinq principaux pôles d’habitat autour des champs pétroliers de Ronier , Baobab et Daniela. Le village de Koudalwa, par exemple, est passé de 500 habitants à environ 5000 habitants, devenant un bourg dynamique doté d’un marché et de commerces florissants. L’accès stable à l’eau a également encouragé l’agriculture locale : les habitants, autrefois nomades, se sont progressivement tournés vers une vie sédentaire et la culture du maïs, du mil et de la canne à sucre.
Grâce à ce projet, les conditions de vie des habitants se sont considérablement améliorées. Les maladies hydriques, autrefois fréquentes en raison de la mauvaise qualité de l’eau, ont fortement diminué, et la santé publique s’est nettement améliorée. En décembre de cette année, la CNPCIC prévoit d’électrifier les villages pour répondre aux besoins en électricité des habitants.
Le projet “Communauté Douce” est aujourd’hui largement salué par la population tchadienne et a été reconnu par les médias locaux comme “le projet de bienfaisance le plus apprécié”. Il est devenu une marque emblématique de la responsabilité sociale de CNPCIC à l’étranger, illustrant pleinement l’engagement et le sens du devoir de CNPCIC dans la promotion du développement partagé et du bien-être des populations locales.