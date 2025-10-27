​« Communauté Douce » : CNPCIC offre l’eau potable à plus de 40 000 habitants au Tchad

Au cours de la mise en œuvre du projet, la CNPCIC a mené des enquêtes approfondies dans les communautés locales, procédé à un choix scientifique des sites de forage, et soumis chaque puits à des tests rigoureux de qualité de l’eau, afin de garantir une eau potable sûre et fiable. La CNPCIC a également mis en place un mécanisme d’inspection et de maintenance rigoureux : les puits endommagés ou asséchés sont réparés ou re-forés en temps voulu, assurant ainsi la continuité et la stabilité de l’approvisionnement en eau. Rien qu’au premier semestre 2023, 51 puits ont été réparés ou entretenus.